РФС отстранил Писарского на год и еще три условно по делу о ставке

Дело против Писарского открыли после сигнала от букмекера. Представитель игрока называл обвинения надуманными. Юрист Писарского отметил, что вина футболиста в манипулировании результатом матча не была доказана

Владимир Писарский (Фото: Официальный сайт ФК «‎Сочи» )

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский по решению комитета по этике РФС отстранен на четыре года (из них три условно) по делу о ставке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.

В прошлом сезоне Писарский играл в Первой лиге за «Сочи» на правах аренды. Сочинский клуб попал в стыки вместо новороссийского «Черноморца», которому отказали в лицензии, и смог победить «Пари НН» по сумме двух матчей (1:2, 3:1).

Metaratings и телеграм-канал «Мутко против» 30 июня писали, что Писарского ждет разбирательство в РФС из-за сигнала букмекеров о возможной победной ставке через посредника на первый стыковой матч, в котором он получил красную карточку.

Смирнов называл обвинения в адрес игрока надуманными и утверждал, что «перевод другу денег в долг — это не ставка».

Смирнов отметил, что к Писарскому применили санкцию по статье 18 регламента РФС по этике (об участии в тотализаторе и азартных играх), а «по обвинениям департамента защиты игры РФС и (генсека РФС Максима) Митрофанова в манипулировании Писарским результатом матча «Сочи» — «Пари НН» отказано, вина не доказана».

Смирнов назвал это решение успешным «при сложившихся обстоятельствах».

Писарскому 29 лет, в прошлом сезоне в 30 матчах за «Сочи» он забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

«РБК Спорт» направил запрос в РФС.