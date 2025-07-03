Мирра Андреева вышла в третий круг на Уимблдоне
Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в третий круг на Уимблдонском турнире, который проходит в Лондоне.
Во втором круге 18-летняя Андреева встречалась с итальянкой Лючией Бронцетти (63-я в рейтинге) и победила со счетом 6:1, 7:6 (7:4).
За выход в 1/8 финала Андреева сыграет с американкой Хейли Баптист (55-я) или канадкой Викторией Мбоко (97-я).
Андреева занимает седьмое место в рейтинге WTA. Она третий раз играет на Уимблдоне. В 2023-м она дошла до четвертого раунда, а в прошлом году проиграла на старте.
Ранее с Уимблдона вылетели пять теннисисток из топ-10 — Кори Гауфф, Джессика Пегула, Джасмин Паолини, Чжэн Циньвэнь и Паула Бадоса.
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