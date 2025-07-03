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Спорт ,  
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Мирра Андреева вышла в третий круг на Уимблдоне

Россиянка в двух сетах обыграла итальянку Бронцетти — 6:1, 7:6 (7:4)
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в третий круг на Уимблдонском турнире, который проходит в Лондоне.

Во втором круге 18-летняя Андреева встречалась с итальянкой Лючией Бронцетти (63-я в рейтинге) и победила со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

За выход в 1/8 финала Андреева сыграет с американкой Хейли Баптист (55-я) или канадкой Викторией Мбоко (97-я).

Андреева занимает седьмое место в рейтинге WTA. Она третий раз играет на Уимблдоне. В 2023-м она дошла до четвертого раунда, а в прошлом году проиграла на старте.

Ранее с Уимблдона вылетели пять теннисисток из топ-10 — Кори Гауфф, Джессика Пегула, Джасмин Паолини, Чжэн Циньвэнь и Паула Бадоса.

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Персоны
Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Мирра Андреева
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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