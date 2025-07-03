Российская шахматистка стала чемпионкой Азии среди юниорок
Россиянка Галина Михеева победила на первенстве Азии среди юниорок до 20 лет, которое прошло на Шри-Ланке.
В турнире приняли участие 164 игрока из 15 стран.
В заключительном туре Михеева черными фигурами победила сингапурскую шахматистку Велмуруган Шрикартики и заняла чистое первое место с 7 с половиной очками.
Чемпионом Азии среди юниоров стал индиец Суратх Бисвас.
Михеева в прошлом году взяла бронзу на юношеском первенстве мира в Бразилии (до 18 лет), а в июне этого года стала чемпионкой Западной Азии среди игроков до 21 года.
Федерация шахмат России в 2023 году перешла в Азиатскую федерацию.
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