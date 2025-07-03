Российская шахматистка стала чемпионкой Азии среди юниорок

Галина Михеева в заключительном туре победила представительницу Сингапура и заняла первое место на турнире среди игроков до 20 лет

Галина Михеева (слева) (Фото: asianchess.com)

Россиянка Галина Михеева победила на первенстве Азии среди юниорок до 20 лет, которое прошло на Шри-Ланке.

В турнире приняли участие 164 игрока из 15 стран.

В заключительном туре Михеева черными фигурами победила сингапурскую шахматистку Велмуруган Шрикартики и заняла чистое первое место с 7 с половиной очками.

Чемпионом Азии среди юниоров стал индиец Суратх Бисвас.

Михеева в прошлом году взяла бронзу на юношеском первенстве мира в Бразилии (до 18 лет), а в июне этого года стала чемпионкой Западной Азии среди игроков до 21 года.

Федерация шахмат России в 2023 году перешла в Азиатскую федерацию.