Кудерметова разгромно проиграла десятой ракетке мира Наварро на Уимблдоне

Россиянка разгромно проиграла десятой ракетке мира на Уимблдоне

Вероника Кудерметова взяла только три гейма у Эммы Наварро во втором круге Уимблдона. Россиянка продолжит выступление на турнире в паре с бельгийкой Мертенс

Вероника Кудерметова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Россиянка Вероника Кудерметова завершила выступление в одиночном разряде Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне.

Во втором круге Кудерметова, 46-я ракетка мира, проиграла американке Эмме Наварро (10-я в рейтинге) со счетом 1:6, 2:6.

Кудерметова заявлена на турнир в парном разряде с бельгийкой Элизе Мертенс. Первый матч они проведут позднее в четверг.

Кудерметова ни разу не проходила на Уимблдоне дальше второго круга в одиночном разряде, а в парном играла в финале в 2021 году (с Еленой Весниной).