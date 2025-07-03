Россиянка разгромно проиграла десятой ракетке мира на Уимблдоне
Россиянка Вероника Кудерметова завершила выступление в одиночном разряде Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне.
Во втором круге Кудерметова, 46-я ракетка мира, проиграла американке Эмме Наварро (10-я в рейтинге) со счетом 1:6, 2:6.
Кудерметова заявлена на турнир в парном разряде с бельгийкой Элизе Мертенс. Первый матч они проведут позднее в четверг.
Кудерметова ни разу не проходила на Уимблдоне дальше второго круга в одиночном разряде, а в парном играла в финале в 2021 году (с Еленой Весниной).
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