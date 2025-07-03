Один из сильнейших игроков КХЛ Шабанов перешел в «Нью-Йорк Айлендерс»

Один из сильнейших хоккеистов из России продолжит карьеру в США

Шабанов впервые в карьере будет играть за клуб Национальной хоккейной лиги. В межсезонье хоккеист считался одним из наиболее перспективных европейских свободных агентов

Максим Шабанов (Фото: Sergey Elagin / Global look press)

Российский нападающий Максим Шабанов подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Портал Puckpedia, специализирующийся на зарплатах хоккеистов, отмечает, что соглашение с 24-летним игроком рассчитано на один сезон с зарплатой $975 тыс. Также в его соглашении предусмотрены бонусы до $3,5 млн за успешное выступление.

В прошлом сезоне форвард выступал за челябинский «Трактор». В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 67 (23 гола + 44 передачи) очков в 65 матчах — третий результат в лиге, а в плей-офф Кубка Гагарина добавил еще 20 очков (10+10) за 21 игру. В 2023 и 2025 годах Шабанов принимал участие в Матче звезд КХЛ.

Шабанов впервые в карьере будет играть за клуб Национальной хоккейной лиги. В межсезонье хоккеист считался одним из наиболее перспективных европейских свободных агентов.

«Нью-Йорк Айлендерс» завершил минувший сезон НХЛ, не попав в плей-офф.