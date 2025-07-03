Валерий Карпин назвал пример бессмысленного трансфера из своей карьеры

Валерий Карпин признался, что трансфер немца Патрика Эберта в «Спартак» не оправдал ожиданий

Валерий Карпин (Фото: Михаил Гребенщиков/РБК)

Приобретение Патрика Эберта «Спартаком» можно назвать примером бессмысленного трансфера. Об этом в интервью «РБК Спорт» заявил главный тренер сборной России по футболу и «Динамо» Валерий Карпин.

«Патрик Эберт. Планировали одно, а вышло иначе. Такое бывает. Но опять же, когда тратишь миллионы евро на игрока, риск ошибиться, наверное, меньше. Осознаешь ответственность. А когда это бесплатный или дешевый трансфер, возможность ошибки выше. И ничего страшного не происходит. Но если это трансфер за €20 млн, ошибаться нельзя», — сказал Карпин.

Немецкий футболист Патрик Эберт перешел в «Спартак» в 2014 году за $1,6 млн, но уже через год из-за проблем с игровой формой покинул команду в качестве свободного агента. В 2016 году он подписал двухлетний контракт с испанским «Райо Вальекано».

С 2021 года Валерий Карпин является главным тренером сборной России. В июне текущего года он также возглавил московское «Динамо». До этого Карпин тренировал такие команды, как «Ростов», московский «Спартак», испанская «Мальорка», армавирский «Торпедо».