Карпин: привезти иностранного футболиста в Россию стало в тысячу раз сложнее

Карпин заявил о росте сложностей с подписанием легионеров в «тысячи раз»

Валерий Карпин считает, что подписание контракта и переезд иностранного футболиста в Россию значительно усложнились

Валерий Карпин (Фото: Михаил Гребенщиков/РБК)

В тысячу раз возросли трудности, с которыми сталкиваются российские клубы при попытке привезти легионера в Россию. Об этом в интервью «РБК Спорт» рассказал главный тренер российской сборной по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин.

«Не могу сказать, насколько процент отказов увеличился (при подписании легионеров). Стало сложнее? Да, в тысячу раз сложнее», — сказал Карпин.

Валерий Карпин, возглавляющий сборную России с 2021 года, в июне этого года также стал главным тренером московского «Динамо». Ранее он работал тренером в московском «Спартаке», испанской «Мальорке», армавирском «Торпедо» и «Ростове».

С февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. За это время неоднократно срывались переходы из европейских чемпионатов в РПЛ.

Так, в 2023 году бразильский защитник «Сассуоло» Рожерио не смог перейти в «Спартак». В итальянском клубе сказали, что «переговоров с Россией не будет» из-за ситуации на Украине.