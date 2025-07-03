Карпин заявил о росте сложностей с подписанием легионеров в «тысячи раз»
В тысячу раз возросли трудности, с которыми сталкиваются российские клубы при попытке привезти легионера в Россию. Об этом в интервью «РБК Спорт» рассказал главный тренер российской сборной по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин.
«Не могу сказать, насколько процент отказов увеличился (при подписании легионеров). Стало сложнее? Да, в тысячу раз сложнее», — сказал Карпин.
Валерий Карпин, возглавляющий сборную России с 2021 года, в июне этого года также стал главным тренером московского «Динамо». Ранее он работал тренером в московском «Спартаке», испанской «Мальорке», армавирском «Торпедо» и «Ростове».
С февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. За это время неоднократно срывались переходы из европейских чемпионатов в РПЛ.
Так, в 2023 году бразильский защитник «Сассуоло» Рожерио не смог перейти в «Спартак». В итальянском клубе сказали, что «переговоров с Россией не будет» из-за ситуации на Украине.
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