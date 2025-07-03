Карпин назвал лучших управленцев в российском футболе

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин отметил, что Александра Дюкова и Арташеса Арутюнянца отличает понимание того, что нужно команде

Валерий Карпин (Фото: Михаил Гребенщиков/РБК))

Арташес Арутюнянц и Александр Дюков — лучшие управленцы-президенты российского футбола. Такое мнение в интервью «РБК Спорт» высказал главный тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин.

«Именно с точки зрения управленцев-президентов у меня приятные впечатления остались от Арташеса Владимировича Арутюнянца и Александра Валерьевича Дюкова. Пониманием того, что нужно команде. Ситуации разные: в первом случае — клуб, а во втором — сборная, возможности, соответственно, разные. Плюс Арташес Владимирович представляет «Ростов» — клуб, скажем так, с ограниченными ресурсами. Но оба они лучшие, на мой взгляд, в плане понимания потребностей команды», — сказал Карпин.

Арташес Арутюнянц занимает пост президента «Ростова» с 2017 года. В мае появилась информация о его возможном уходе из клуба вместе со спортивным директором Алексеем Рыскиным.

Александр Дюков является действующим президентом Российского футбольного союза (РФС). В феврале этого года он был переизбран на новый четырехлетний срок на выборной конференции в Москве.