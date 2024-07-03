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Чемпион мира по греко-римской борьбе из Грузии умер в возрасте 27 лет

Чемпион мира по греко-римской борьбе из Грузии Цурцумия умер в возрасте 27 лет
Нугзари Цурцумия является чемпионом мира 2019 года в весовой категории до 55 кг. Причины смерти борца не уточняются
Нугзари Цурцумия
Нугзари Цурцумия (Фото: Naoki Morita / AFLO / Global Look Press)

Чемпион мира 2019 года по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщается в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Федерации борьбы Грузии.

Причины его смерти не уточняются.

Грузинский телеканал «Рустави-2» сообщил, что тело борца было найдено в его доме в Хоби.

Федерация спортивной борьбы России на своем сайте выразила соболезнования в связи со смертью спортсмена.

Цурцумия победил на чемпионате мира в Астане в весовой категории до 55 кг. Также на его счету есть серебро (2022) и две бронзы (2018, 2021) на чемпионатах мира, серебро (2022) и три бронзы (2018, 2020, 2023) на чемпионатах Европы.

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Теги
греко-римская борьба Грузия
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