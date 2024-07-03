В Федерации борьбы заявили, что до конца верили в ошибку с арестом тренера

В Федерации борьбы заявили, что до конца считали ошибкой арест тренера

Главный тренер женской сборной России Магомедрасул Батталов назвал Алишери Исматзоду хорошим человеком и отметил, что никаких предпосылок к аресту не было

Фото: Dan Mullan / Getty Images for BEGOC

Главный тренер женской сборной России по борьбе Магомедрасул Батталов шокирован задержанием тренера Алишери Исматзоды по делу о терроризме. Об этом он сказал «Матч ТВ».

«Удивительно очень, шокированы тем, что его задержали. Не можем понять почему. Не было никаких предпосылок к этому, от этого и непонятно», — сказал Батталов.

На вопрос, часто ли он пересекался с Исматзодой в работе, Батталов ответил: «Конечно, хороший человек. Верующий парень, но никаких предпосылок не было. До последнего думали и верили, что это какая‑то ошибка».

1 июля стало известно, что следствие попросило арестовать Исматзоду по подозрению в содействии террористической деятельности (ч. 1, ст. 205.1 УК). Наказание по этой статье — от семи до 15 лет лишения свободы со штрафом. Щербинский суд Москвы 3 июля заключил его под стражу на срок до 28 августа.

Исматзода в последнее время был тренером в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1, также работал тренером юношеской сборной России (девушки до 16 лет) и юношеской сборной Москвы (юноши до 16 лет) по вольной борьбе.