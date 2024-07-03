 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Федерации борьбы заявили, что до конца считали ошибкой арест тренера

В Федерации борьбы заявили, что до конца верили в ошибку с арестом тренера
Главный тренер женской сборной России Магомедрасул Батталов назвал Алишери Исматзоду хорошим человеком и отметил, что никаких предпосылок к аресту не было
Фото: Dan Mullan / Getty Images for BEGOC
Фото: Dan Mullan / Getty Images for BEGOC

Главный тренер женской сборной России по борьбе Магомедрасул Батталов шокирован задержанием тренера Алишери Исматзоды по делу о терроризме. Об этом он сказал «Матч ТВ».

«Удивительно очень, шокированы тем, что его задержали. Не можем понять почему. Не было никаких предпосылок к этому, от этого и непонятно», — сказал Батталов.

На вопрос, часто ли он пересекался с Исматзодой в работе, Батталов ответил: «Конечно, хороший человек. Верующий парень, но никаких предпосылок не было. До последнего думали и верили, что это какая‑то ошибка».

1 июля стало известно, что следствие попросило арестовать Исматзоду по подозрению в содействии террористической деятельности (ч. 1, ст. 205.1 УК). Наказание по этой статье — от семи до 15 лет лишения свободы со штрафом. Щербинский суд Москвы 3 июля заключил его под стражу на срок до 28 августа.

Исматзода в последнее время был тренером в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1, также работал тренером юношеской сборной России (девушки до 16 лет) и юношеской сборной Москвы (юноши до 16 лет) по вольной борьбе.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
вольная борьба Москва терроризм тренер арест Алишери Исматзода
Материалы по теме
Тренера молодежной сборной по борьбе задержали по делу о терроризме
Политика
Сыновья священника на суде отвергли обвинения в терроризме и госизмене
Политика
Нападение террористов в Дагестане. Главное
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 19:33
Федерация дзюдо России опровергла согласие Махмадбекова выступить на ОИ Спорт, 21:03
Демократы начали готовить просьбу к Байдену об отказе от выдвижения Политика, 20:52
Акционеры «Фосагро» одобрили максимальный размер дивидендов Инвестиции, 20:48
«Лейкерс» подписали контракт с сыном Леброна Джеймса Спорт, 20:44
Кто может заменить Байдена в случае его решения сняться с выборов Политика, 20:41
Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить удары по Запорожской АЭС Политика, 20:34
Борисов сравнил потерю компетенций в космосе с уничтожением чуда света Политика, 20:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Федерации борьбы заявили, что до конца считали ошибкой арест тренера Спорт, 20:28
У экс-чиновницы ФНС потребовали изъять квартиры в Москве и миллионы Общество, 20:12
В Белгородской области погиб боец территориальной самообороны Политика, 20:00
Росстат оценил вклад повышения тарифов ЖКХ в инфляцию Экономика, 19:58
Умная нефть: как технологии увеличивают отдачу месторождений. Видео РБК и Сбер, 19:47
Новак назвал условие поставки Россией газа через Украину после 2024 года Политика, 19:38
Белый дом назвал ложью данные о том, что Байден обдумывает выход из гонки Политика, 19:36