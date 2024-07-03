РПЛ назвала сумму, потраченную клубами на трансферы в сезоне-2023/24

Сумма, потраченная на покупку новых футболистов, почти в полтора раза превысила показатель за предыдущий сезон

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала отчеты по сезону-2023/2024, где в том числе указано, сколько футбольные клубы из высшего дивизиона потратили и заработали на трансферах игроков.

Согласно официальным данным, в общей сложности команды потратили на покупку новых футболистов €167,31 млн, тогда как их совокупный заработок на трансферах составил €135,18 млн. Это существенно больше показателей сезона-2022/23, когда команды РПЛ суммарно отдали за игроков €113,58 млн (доходы — €86 млн).

За последние пять лет больше всего денег на трансферы ушло в сезоне-2019/20, когда только в межсезонье клубы заплатили за новых футболистов свыше €250 млн.

Ранее «РБК Спорт» сообщил, что группа руководителей клубов РПЛ вместе с Российским футбольным союзом обсудила создание новой лиги закрытого типа — наподобие североамериканской MLS. Такой формат подразумевает участие 16 команд, которым из года в год будет гарантировано участие в лиге. Команды смогут сконцентрировать внимание на долгосрочной стратегии, не ставя во главу угла только спортивный принцип. В этой ситуации им нужно будет больше вкладывать в маркетинг, коммерцию, инфраструктуру, развитие академий и молодых игроков и т.д.

Кроме того, среди обсуждаемых вариантов есть такой, при котором вылетает только одна команда, а клуб, который заходит, должен соответствовать определенным критериям. В том числе предоставить четкую стратегию в плане спорта, коммерции и посещаемости — то есть своего рода обоснование, почему клуб нужен лиге.