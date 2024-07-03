Победителя ЧМ-2003 в прыжках в высоту нашли мертвым с пулевыми ранениями
Чемпион мира в прыжках в высоту 2003 года Жак Фрайтаг из ЮАР скончался в возрасте 42 лет. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Фрайтаг на протяжении двух недель числился пропавшим без вести, а теперь его тело было найдено с множественными огнестрельными ранениями. Полиция ЮАР ведет дело об убийстве.
Фрайтаг является одним из десяти представителей легкой атлетики, которым удалось завоевать индивидуальные титулы чемпионов мира на юниорском, молодежном и взрослом уровне.
Южноафриканец завоевал золото ЧМ в 2003 году в Париже. Фрайтаг дебютировал на Олимпийских играх в 2004 году, но не попал тогда в финал. В 2005-м он улучшил рекорд Африки до 2,38 м. Это достижение до сих пор не побито.
В последующие годы карьеры успехов у Фрайтага не было, но он продолжал выступать до 2013 года.