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Победителя ЧМ-2003 в прыжках в высоту нашли мертвым с пулевыми ранениями

Победителя ЧМ-2003 в прыжках в высоту нашли мертвым в ЮАР с пулевыми ранениями
Жаку Фрайтагу было 42 года. Его тело было найдено в ЮАР, до этого он на протяжении двух недель числился пропавшим
Жак Фрайтаг
Жак Фрайтаг (Фото: Jamie McDonald / Getty Images)

Чемпион мира в прыжках в высоту 2003 года Жак Фрайтаг из ЮАР скончался в возрасте 42 лет. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Фрайтаг на протяжении двух недель числился пропавшим без вести, а теперь его тело было найдено с множественными огнестрельными ранениями. Полиция ЮАР ведет дело об убийстве.

Фрайтаг является одним из десяти представителей легкой атлетики, которым удалось завоевать индивидуальные титулы чемпионов мира на юниорском, молодежном и взрослом уровне. 

Южноафриканец завоевал золото ЧМ в 2003 году в Париже. Фрайтаг дебютировал на Олимпийских играх в 2004 году, но не попал тогда в финал. В 2005-м он улучшил рекорд Африки до 2,38 м. Это достижение до сих пор не побито.

В последующие годы карьеры успехов у Фрайтага не было, но он продолжал выступать до 2013 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика ЮАР
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