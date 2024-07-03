УЕФА объявил претендентов на титул самого красивого гола 1/8 финала Евро

В УЕФА объявили претендентов на звание лучшего гола 1/8 финала Евро

На звание самого красивого мяча первой стадии плей-офф претендуют голы, забитые игроками Англии, Испании и Швейцарии

Англичанин Джуд Беллингем сравнивает счет ударом через себя в матче против Словакии (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Официальный сайт УЕФА запустил открытое голосование за лучший гол, забитый на стадии 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. На победу претендуют два мяча, забитых испанцами, а также по одному голу от англичан и швейцарцев.

Открывает голосование гол, забитый Джудом Беллингемом на 95-й минуте основного времени матча между Англией и Словакией, когда полузащитник англичан спас свою сборную от поражения ударом через себя.

Далее идет мяч, отправленный в ворота команды Грузии испанцем Фабианом Руисом, удачно пробившим головой после длинного навеса. Плюс ко всему у болельщиков есть возможность проголосовать за мяч швейцарского полузащитника Рубена Варгаса, который забил гол итальянцам точным ударом с левого края штрафной площади.

Наконец, в список попал гол Нико Уильямса, поставившего победную точку в противостоянии Испании и Грузии.

Во вторник, 2 июля, определились последние четвертьфиналисты Евро-2024, после того как сборная Нидерландов со счетом 3:0 обыграла Румынию, а команда Турции победила Австрию (2:1). В 1/4 финала чемпионата Европы сыграют следующие пары: