Стали известны финалисты Кубка Стэнли

Форвард «Эдмонтона» Кори Перри — первый хоккеист в истории НХЛ, вышедший в финал Кубка Стэнли в составе 5 разных команд

"Флорида Пантерз" сыграет с "Эдмонтон Ойлерз" в финале плей-офф НХЛ (Фото: Reuters)

«Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Даллас Старз» счетом 2:1 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сыграет в финале с «Флоридой Пантерз».

У хозяев шайбы забросили Коннор Макдэвид (5-я минута) и Зак Хайман (16), в составе гостей гол на счету Мэйсона Маршмента (50).

«Эдмонтон» нанес 10 бросков по воротам, «Даллас» — 35.

«Эдмонтон» выиграл серию со счетом 4-2.

«Флорида» и «Эдмонтон» ни разу не встречались в розыгрыше Кубка Стэнли. В пятый раз подряд в финале сыграют клубы, которые ранее ни разу не встречались в плей-офф. Эта комбинация команд стала 57-й в истории финалов Кубка Стэнли.

«Флорида» является фаворитом. Команда заняла третье место в Восточной конференции и практически весь сезон провела ровно. «Флоридой» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в полуфинале со счетом 4-2.

«Эдмонтон» финишировал пятым на Западе. При этом в ноябре клуб занимал 31-е место из 32 в лиге.

Форвард «Эдмонтона» Кори Перри — первый хоккеист в истории НХЛ, вышедший в финал Кубка Стэнли в составе 5 разных команд. Вместе с «Анахаймом» он стал чемпионом в 2007 году.

«Ойлерз» выиграл серию со счетом 4-2 и в финале сыграет с «Флоридой Пантерз», которая с аналогичным счетом обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс». Предстоящий финал станет четвертым для канадца за последние 5 лет. В составе «Далласа» он уступили в финале 2020 года, «Монреаля» — 2021-го, Тампы-Бэй — 2022.

С 2016 года чемпионом неизменно ставится клуб с россиянами в составе. В составе «Флориды» из россиян выступают вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. В «Эдмонтоне» нет россиян.

Первая встреча финальной серии пройдет в ночь на 9 июня на домашней площадке «Флориды», начало — 03:00 мск.