Махачев устал защищать титул UFC: станет ли он чемпионом в среднем весе

Ислам Махачев победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин заявил о желании подраться за пояс в полусреднем дивизионе. Об этом — в подборке «РБК Спорт»

Ислам Махачев (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Россиянин Ислам Махачев победил удушающим приемом американца Дастина Порье в пятом раунде главного боя на турнире UFC 302 и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. Поединок завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде.

До этого поединка Махачев наряду с Джоном Джонсом являлся обладателем самой длительной действующей победной серии в UFC — 13 боев. Именно на 13-й победе завершил свою карьеру Хабиб Нурмагомедов. Благодаря победе над Порье Махачев побил рекорд легкого дивизиона по самой продолжительной серии. Самая же длительная победная серия в истории UFC принадлежит бразильцу Андерсону Силве (16), на втором месте нигериец Камару Усман (15). Кроме того, Махачев выиграл свой четвертый титульный поединок и повторил рекорд UFC в легком дивизионе по этому показателю. По четыре победы также у Нурмагомедова, Бенсона Хендерсона и Би Джей Пенна.

После боя россиянин заявил, что хочет провести поединок за титул в полусреднем весе. «Я хочу подраться за второй пояс — в полусреднем весе, это мой вызов, это моя мечта. Хочу почувствовать эту энергию опять. Потому что, когда ты защищаешь титул, это уже не то. Так что мне нужен новый», — сказал Махачев.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру. После этого россиянин дважды защитил свой пояс в поединках с австралийцем Александром Волкановски.

Чемпионом UFC в полусреднем весе является британец Леон Эдвардс, на счету которого 22 победы и три поражения, один поединок был признан несостоявшимся. На счету 32-летнего Махачева в карьере ММА 26 побед при одном поражении.

Что говорят о шансах Махачева в полусреднем весе

Кирилл Сидельников, боец команды Fedor Team (Федор Емельяненко)

«Был тяжелый бой. Не ожидал от Дастина, что он покажет хорошую защиту от тейкдаунов. Первый и второй раунд Ислам хорошо показал, третий и четвертый были проблемными с переводом в партер Дастина, надо выделить отличную проведенную работу Порье. Так, немного переживал из-за рассечения Ислама в четвертом раунде. Но по мне, он весь бой лидировал. Не сильно, но лидировал, поэтому бой был бы все равно победным. То, что у него получилось задушить в пятом раунде, показало чемпионский характер. У Ислама получилось провести тяжелый удушающий уже когда не оставалось сил. Он действительно чемпион.

Почему бы и не попробовать себя в полусреднем весе. Мне лично показалось, что Исламу было тяжело из-за большой весогонки. Может, ему стоит попробовать новую весовую категорию и, может, будет себя там лучше чувствовать. Каждый мечтает быть двойным чемпионом. Это вызов для себя. Он понимает, что многим рискует, но хочет испытать этот экспириенс. Уважение за то, что он бросает себе вызов и ставит под удар свою карьеру. Он не стоит на месте, а пытается развиваться», — сказал Сидельников «РБК Спорт».

Армен Гулян, спортивный директор лиги «Наше Дело»

«Ислам Махачев был лучше своего оппонента во всех аспектах. Порье можно похвалить за защиту от борьбы, которую он продемонстрировал, как и в стойке защищаясь от проходов в ноги, так и в партере защищаясь от болевых и удушающих. Но если бы Исламу все-таки удалось прихватить, бой мог закончиться и во втором и третьем раунде. Но бой продлился все пять раундов, это в каком-то смысле успех для Дастина Порье, до этого он в титульных поединках проигрывал в третьем раунде. Наверное, это его последняя попытка забрать пояс я думаю с мотивацией у него будут проблемы. Теперь самым ожидаемым самым актуальным поединком для нас будет противостояние Армана Царукяна против Ислама Махачева. Я уверен в этом поединке конкуренция будет намного выше, чем в поединке Махачева с Порье

Если Ислам поднимется в весовую выше, все будет зависеть от его кондиций, ему тяжело дается сгонка веса, возможно в другой весовой категории Махачев сможет быть более эффективным. Так что, у него есть все шансы стать чемпионом в новой весовой категории. Но у него есть не закрытое дело в 77 кг, реванш Махачева и Царукяна, и пока этого поединка не произошло, не целесообразно говорить, что Ислам зачистил весь дивизион, для того чтобы подняться в новую весовую категорию.», — сказал Гулян «РБК Спорт».

Андрей Корешков, экс-чемпион Bellator

«У Махачева однозначно есть перспективы в полусреднем весе, потому что он сильный топовый спортсмен. Но, мне кажется, будет тяжеловато. Потому что ребята в этом весе будут по габаритам крупнее него, он будет уступать преимуществам в физике, другие качества у него будут отсутствовать. Думаю, что если он захочет, то сможет успешно выступать в двух весовых категориях, но о титуле в полусреднем весе пока рано говорить», — заявил Корешков «РБК Спорт»

Камил Гаджиев, президент лиги AMC Fight Nights

«Победа знаковая. Ислам мог заканчивать бой в первой раунде, а в третьем и четвертых раундах у него возникали проблемы, потому что он замедлился. Мне кажется, причина в том, что он много сил оставил в первом раунде. Но в пятом он нашел в себе силы, чтобы закончить бой досрочно. Это было принципиально поставить точку удушающим приемом. Это и есть настоящий чемпион! При этом мне кажется, что Ислам дальше пойдет в категорию 77 килограммов и за вторым поясом, это будет по-настоящему эпично», — цитирует Гаджиева «СЭ».

Иван Штырков, бывший боец UFC

«Махачев отлично отработал бой. Были какие‑то моменты, как говорится, со стороны это можно было увидеть: где‑то застаивался в клинче, и было видно, что был сильно заряжен именно на сабмишен. Особенно в третьем раунде, когда забрал позицию и хотел сделать кимуру, но это достаточно сложно. Но суть не в этом, задача выполнена. Я считаю, четыре раунда всухую. В четвертом раунде Порье немного огрызнулся, но Махачев показал нереальный уровень. Очень круто, мне понравился бой. Думаю, что удушающий получился и раньше, но это лишь мое мнение. Махачев победил — красавчик, чемпион», — приводит слова Штыркова «Матч ТВ».