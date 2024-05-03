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«Торонто» обыграл «Бостон» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ

«Торонто» обыграл «Бостон» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ
Счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ стал 3–3. Седьмой матч за выход в следующий раунд против «Флориды» состоится 5 мая
Нападающий &laquo;Бостон Брюинз&raquo; Давид Пастрняк и защитник &laquo;Торонто Мэйпл Лифс&raquo; Илья Любушкин
Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Любушкин (Фото: Reuters)

«Торонто Мейпл Лифс» дома обыграл «Бостон Брюинз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе «Торонто» шайбы забили Вильям Нюландер (40-я и 58-я минуты). У «Бостона» отметился Морган Гики (60).

Счет в серии до четырех побед сравнялся — 3–3.

Российский защитник «Торонто» Илья Любушкин не отметился результативными действиями, он заблокировал два броска и провел четыре силовых приема.

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов и его одноклубник лучший снайпер регулярного чемпионата американец Остон Мэттьюс не приняли участие во втором матче подряд.

Оформивший дубль Нюландер стал первым игроком «Торонто» с 2004 года, который забросил две шайбы в победном матче плей-офф при угрозе вылета.

«Бостон» стал первой командой в истории НХЛ, которая два раза подряд упустила преимущество в серии 3-1. В прошлом сезоне «Бостон» в первом раунде плей-офф уступил «Флориде» (3–4).

«Торонто» и «Бостон» в шестой раз в истории определят между собой победителя в седьмом матче. Преимущество в очных встречах на счету «Бостона», который побеждала в 1941, 2013, 2018 и 2019 годах. Единственную победу в седьмой встрече «Торонто» одержал в 1959 году.

«Бостон» по итогам регулярного чемпионата занял второе место в Атлантическом дивизионе, а «Торонто» в том же дивизионе стал третьим.

Седьмой матч состоится на домашней площадке «Бостона» 5 мая. Победитель серии встретится во втором раунде против «Флориды Пантерз».

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Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Кубок Стэнли Торонто Мейпл Лифс Бостон Брюинз
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