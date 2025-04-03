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ЦСКА со счетом 0:7 проиграл минскому «Динамо» в матче Кубка Гагарина

ЦСКА со счетом 0:7 проиграл минскому «Динамо» в пятом матче Кубка Гагарина
Бориков и Горбунов оформили по дублю. «Динамо» повело в серии со счетом 3–2
Роман Горбунов
Роман Горбунов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Минское «Динамо» разгромило московский ЦСКА и повело в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счетом 3–2.

Матч в Минске завершился со счетом 7:0.

Шайбы забросили Егор Бориков (2-я и 12-я минуты), Сэм Энэс (11), Роберт Хэмилтон (20), Роман Горбунов (24, 28) и Андрей Стась (24).

Вратарь минчан Василий Демченко в шестой раз в сезоне сыграл на ноль.

Армейцы после третьей пропущенной шайбы заменили вратаря Ивана Просветова на Павла Хомченко.

Шестой матч серии до четырех побед пройдет 5 марта в Москве.

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Анна Сатдинова
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