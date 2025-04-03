ЦСКА со счетом 0:7 проиграл минскому «Динамо» в матче Кубка Гагарина
Минское «Динамо» разгромило московский ЦСКА и повело в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счетом 3–2.
Матч в Минске завершился со счетом 7:0.
Шайбы забросили Егор Бориков (2-я и 12-я минуты), Сэм Энэс (11), Роберт Хэмилтон (20), Роман Горбунов (24, 28) и Андрей Стась (24).
Вратарь минчан Василий Демченко в шестой раз в сезоне сыграл на ноль.
Армейцы после третьей пропущенной шайбы заменили вратаря Ивана Просветова на Павла Хомченко.
Шестой матч серии до четырех побед пройдет 5 марта в Москве.
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