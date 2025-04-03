Александрова победила Шнайдер и вышла в четвертьфинал турнира в США

Александрова не пустила Шнайдер в четвертьфинал турнира в США

Екатерина Александрова отдала Диане Шнайдер только три гейма и вышла в четвертьфинал, где может встретиться с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь

Екатерина Александрова (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила соотечественницу Диану Шнайдер в 1/8 финала турнира категории WTA-500 в американском Чарлстоне (штат Южная Каролина) с призовым фондом более $1 млн.

Александрова одержала победу со счетом 6:2, 6:1 и вышла в четвертьфинал, где сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс (28-я в рейтинге) или китаянкой Чжэн Циньвэнь (8-я).

Александрова занимает 26-е место в WTA, Шнайдер — 14-е.

Из россиянок в одиночном разряде турнира также осталась Анна Калинская (33-я).