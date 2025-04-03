 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Александрова не пустила Шнайдер в четвертьфинал турнира в США

Александрова победила Шнайдер и вышла в четвертьфинал турнира в США
Екатерина Александрова отдала Диане Шнайдер только три гейма и вышла в четвертьфинал, где может встретиться с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила соотечественницу Диану Шнайдер в 1/8 финала турнира категории WTA-500 в американском Чарлстоне (штат Южная Каролина) с призовым фондом более $1 млн.

Александрова одержала победу со счетом 6:2, 6:1 и вышла в четвертьфинал, где сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс (28-я в рейтинге) или китаянкой Чжэн Циньвэнь (8-я).

Александрова занимает 26-е место в WTA, Шнайдер — 14-е.

Из россиянок в одиночном разряде турнира также осталась Анна Калинская (33-я).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах

Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом

Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы

Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти

Трамп объявил чрезвычайное положение

Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки

Чем по-прежнему торгуют Россия и США

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»

Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Екатерина Александрова Диана Шнайдер
Материалы по теме
Британскую теннисистку увезли с корта в инвалидном кресле на турнире WTA
Спорт
Россиянку отстранили за нарушения антикоррупционных правил в теннисе
Спорт
Тарпищев сообщил, что 20 российских теннисистов могут сменить гражданство
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 93,16 (+1,96) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 84,38 (-0,17) Инвестиции, 18:05
Уроженец России подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед»Спорт, 21:14
В Европе попросили США разместить в регионе гиперзвуковые ракетыПолитика, 21:07
Умерла руководитель Института Петра Великого Инна СвидерскаяОбщество, 20:56
Александрова не пустила Шнайдер в четвертьфинал турнира в СШАСпорт, 20:35
В Москве таксист потребовал за поездку от аэропорта ₽19 тыс.Общество, 20:22
Премьер-министром Абхазии назначили Владимира ДелбуПолитика, 20:07
РФС оштрафовал клуб на ₽100 тыс. за брошенные в судью козинакиСпорт, 19:48
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Два человека погибли в результате взрыва гранаты на рынке в КиевеОбщество, 19:44
Необитаемые острова и «ад в раю»: кого Трамп счел торговыми конкурентамиПолитика, 19:44
В Сочи из-за тумана на запасные аэродромы ушли девять самолетовОбщество, 19:42
В России освободят от налога корпоративные выплаты на детей до ₽1 млнОбщество, 19:40
Поиски пропавшего 11 лет назад рейса MH370 приостановили до конца годаОбщество, 19:26
Чемпион КХЛ сократил отставание в серии плей-офф с «Авангардом»Спорт, 19:23
«Автомобилист» оказался в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка ГагаринаСпорт, 19:21