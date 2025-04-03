 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

РФС оштрафовал клуб на ₽100 тыс. за брошенные в судью козинаки

РФС оштрафовал «Ротор» на 100 тыс. руб. за брошенные фанатом в судью козинаки
На матче «Ротора» и «Родины» болельщик бросил в сторону поля козинаки и попал в помощника судьи. Фанату на год запретили ходить на матчи и оштрафовали на ₽11 тыс., «Ротор» заплатит ₽100 тыс. и может подать в суд на виновника
Фото: Официальный сайт ФК «‎Ротор»
Фото: Официальный сайт ФК «‎Ротор»

Волгоградский клуб Первой лиги «Ротор» оштрафован на 100 тыс. руб. за брошенную с трибуны в помощника судьи упаковку козинаков во время матча с «Родиной». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «Матч ТВ».

«Ротор» 30 марта проиграл «Родине» на своем поле со счетом 0:1.

«Был задержан бросавший, его отвели в полицию, было судебное решение со штрафом в 11 тыс. руб. и запретом на год посещать спортивные соревнования», — сказал Григорьянц, отметив, что «Ротор» теперь может потребовать от болельщика возместить этот штраф.

Также волгоградский клуб по итогам матча был наказан штрафом 150 тыс. руб. за нарушение безопасности и регламента турнира — на встречу были заявлены 444 стюарда, из которых 184 не имели право осуществлять эту деятельность.

«Ротор» занимает девятое место в турнирной таблице.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах

Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом

Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы

Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти

Трамп объявил чрезвычайное положение

Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки

Чем по-прежнему торгуют Россия и США

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»

Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Первая лига (ФНЛ) ФК Ротор КДК Российский футбольный союз (РФС)
Материалы по теме
РФС решил, что судья правильно засчитал победный гол «Спартака» «Зениту»
Спорт
Санкции не лишили РФС ₽800 млн от УЕФА за матчи сборной России
Спорт
В РФС назвали исчерпанным расистский скандал в матче «Зенита»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 93,16 (+1,96) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 84,38 (-0,17) Инвестиции, 18:05
РФС оштрафовал клуб на ₽100 тыс. за брошенные в судью козинакиСпорт, 19:48
Два человека погибли в результате взрыва гранаты на рынке в КиевеОбщество, 19:44
Необитаемые острова и «ад в раю»: кого Трамп счел торговыми конкурентамиПолитика, 19:44
В Сочи из-за тумана на запасные аэродромы ушли девять самолетовОбщество, 19:42
В России освободят от налога корпоративные выплаты на детей до ₽1 млнОбщество, 19:40
Поиски пропавшего 11 лет назад рейса MH370 приостановили до конца годаОбщество, 19:26
Чемпион КХЛ сократил отставание в серии плей-офф с «Авангардом»Спорт, 19:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Автомобилист» оказался в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка ГагаринаСпорт, 19:21
«Убийство» глобальной экономики: по каким странам бьют пошлины ТрампаPro, 19:10
В Ленобласти нашли породистого щенка, которого «высадили из электрички»Life, 19:10
Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в СШАЭкономика, 18:59
УЕФА раскрыл сумму выплат России за сезон 2023/24Спорт, 18:59
Зеленский допустил компромисс по части утраченных территорийПолитика, 18:57
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшей в Хургаде девочкиОбщество, 18:57