РФС оштрафовал клуб на ₽100 тыс. за брошенные в судью козинаки

На матче «Ротора» и «Родины» болельщик бросил в сторону поля козинаки и попал в помощника судьи. Фанату на год запретили ходить на матчи и оштрафовали на ₽11 тыс., «Ротор» заплатит ₽100 тыс. и может подать в суд на виновника

Фото: Официальный сайт ФК «‎Ротор»

Волгоградский клуб Первой лиги «Ротор» оштрафован на 100 тыс. руб. за брошенную с трибуны в помощника судьи упаковку козинаков во время матча с «Родиной». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «Матч ТВ».

«Ротор» 30 марта проиграл «Родине» на своем поле со счетом 0:1.

«Был задержан бросавший, его отвели в полицию, было судебное решение со штрафом в 11 тыс. руб. и запретом на год посещать спортивные соревнования», — сказал Григорьянц, отметив, что «Ротор» теперь может потребовать от болельщика возместить этот штраф.

Также волгоградский клуб по итогам матча был наказан штрафом 150 тыс. руб. за нарушение безопасности и регламента турнира — на встречу были заявлены 444 стюарда, из которых 184 не имели право осуществлять эту деятельность.

«Ротор» занимает девятое место в турнирной таблице.