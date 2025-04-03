РФС оштрафовал клуб на ₽100 тыс. за брошенные в судью козинаки
Волгоградский клуб Первой лиги «Ротор» оштрафован на 100 тыс. руб. за брошенную с трибуны в помощника судьи упаковку козинаков во время матча с «Родиной». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «Матч ТВ».
«Ротор» 30 марта проиграл «Родине» на своем поле со счетом 0:1.
«Был задержан бросавший, его отвели в полицию, было судебное решение со штрафом в 11 тыс. руб. и запретом на год посещать спортивные соревнования», — сказал Григорьянц, отметив, что «Ротор» теперь может потребовать от болельщика возместить этот штраф.
Также волгоградский клуб по итогам матча был наказан штрафом 150 тыс. руб. за нарушение безопасности и регламента турнира — на встречу были заявлены 444 стюарда, из которых 184 не имели право осуществлять эту деятельность.
«Ротор» занимает девятое место в турнирной таблице.
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