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«Автомобилист» оказался в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Автомобилист» в третий раз обыграл «Ак Барс» в Кубке Гагарина
«Автомобилист» победил «Ак Барс» в пятом матче со счетом 2:0 и повел в серии 3–2
Стефан Да Коста
Стефан Да Коста (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Екатеринбургский «Автомобилист» в третий раз победил казанский «Ак Барс» в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

Пятый матч серии прошел в Екатеринбурге и завершился со счетом 2:0.

Шайбы забросили Ник Эберт (14-я минута), набравший сотое очко в КХЛ, и Стефан Да Коста (39).

Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Автомобилиста», шестой матч пройдет в Казани 5 апреля.

Пока в четвертьфинал вышел только ярославский «Локомотив», который в четырех матчах обыграл нижегородское «Торпедо».

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Автомобилист ХК Ак Барс
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