«Автомобилист» оказался в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина
Екатеринбургский «Автомобилист» в третий раз победил казанский «Ак Барс» в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.
Пятый матч серии прошел в Екатеринбурге и завершился со счетом 2:0.
Шайбы забросили Ник Эберт (14-я минута), набравший сотое очко в КХЛ, и Стефан Да Коста (39).
Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Автомобилиста», шестой матч пройдет в Казани 5 апреля.
Пока в четвертьфинал вышел только ярославский «Локомотив», который в четырех матчах обыграл нижегородское «Торпедо».
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