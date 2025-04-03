«Автомобилист» в третий раз обыграл «Ак Барс» в Кубке Гагарина

«Автомобилист» оказался в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Автомобилист» победил «Ак Барс» в пятом матче со счетом 2:0 и повел в серии 3–2

Стефан Да Коста (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Екатеринбургский «Автомобилист» в третий раз победил казанский «Ак Барс» в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

Пятый матч серии прошел в Екатеринбурге и завершился со счетом 2:0.

Шайбы забросили Ник Эберт (14-я минута), набравший сотое очко в КХЛ, и Стефан Да Коста (39).

Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Автомобилиста», шестой матч пройдет в Казани 5 апреля.

Пока в четвертьфинал вышел только ярославский «Локомотив», который в четырех матчах обыграл нижегородское «Торпедо».