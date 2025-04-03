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Лучшую горнолыжницу Кубка мира увезли с трассы с переломами на вертолете

Лучшую горнолыжницу мира Бриньоне увезли с трассы с переломами на вертолете
Итальянка Бриньоне получила несколько переломов, упав во время гигантского слалома на чемпионате страны
Федерика Бриньоне
Федерика Бриньоне (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне, выигравшая в этом сезоне общий зачет Кубка мира, сломала ногу в нескольких местах на национальном чемпионате в Валь-ди-Фасса, пишет AP.

Бриньоне лидировала в гигантском слаломе, но во второй попытке упала на высокой скорости. Ее увезли на вертолете в больницу в Тренто.

Итальянская федерация зимних видов спорта сообщила, что у Бриньоне диагностированы несколько переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Спортсменку перевезут в больницу в Милане.

У 34-летней Бриньоне три медали на Олимпийских играх и две победы на чемпионатах мира.

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