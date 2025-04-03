«Реал» получил самые большие выплаты от УЕФА за Лигу чемпионов

Мадридский клуб получил почти €139 млн, более €100 млн также заработали ПСЖ, «Манчестер Сити», «Боруссия» и «Бавария»

Винисиус Жуниор (Фото: Angel Martinez / Getty Image)

Мадридский «Реал» как победитель Лиги чемпионов получил самые большие призовые в прошлом сезоне — €138,8 млн, сообщает AP со ссылкой на отчет УЕФА.

Из этой суммы доля мадридцев от продажи телеправ составила только €14 млн.

Вторым по сумме призовых стал вылетевший в полуфинале «Пари Сен-Жермен» (€122,4 млн), третьим — финалист турнира дортмундская «Боруссия» (€120,7 млн), которая получила чуть больше мюнхенской «Баварии» (€120,4 млн).

Итальянская «Аталанта» за победу в Лиге Европы получила почти €34 млн.

«Манчестер Сити», выигравший Лигу чемпионов в 2023-м и дошедший до четвертьфинала, заработал €110,5 млн, «Барселона» — €98 млн, «Манчестер Юнайтед» — €60,7 млн.