Хоккей с мячом в Финляндии оказался в кризисе из-за боев на Украине

В финской федерации назвали причиной финансового кризиса конфликт на Украине, инфляцию и решение FIB возложить расходы за участие в ЧМ не на организаторов, а на сами сборные. Финские хоккеисты пропустят ЧМ-2026

Фото: Tobias Sterner / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ассоциация хоккея с мячом (бенди) Финляндии заявила на официальном сайте, что находится в сложной финансовой ситуации, из-за чего не сможет отправить на чемпионат мира национальные сборные и сократит сотрудников.

Глава организации Антти Парвиайнен отметил, что находить спонсоров стало все сложнее, финансирование от государства уменьшилось, а цены из-за инфляции выросли примерно на 20% за последние годы.

Одной из первопричин такой ситуации в финской федерации назвали конфликт на Украине и решение международной федерации (FIB) продолжать проводить чемпионаты мира, несмотря на него.

Также FIB поменяла правила проведения чемпионатов мира. Ранее все расходы несла принимающая сторона, а теперь каждая сборная должна платить за себя сама.

Сборная России не участвует в соревнованиях FIB с 2022 года. В 2022-м в Сыктывкаре должен был пройти чемпионат мира, но финны с него снялись, а сам турнир был отложен.

На ЧМ-2025 в дивизионе А соревновались только пять сборных, команда Казахстана не приехала из-за финансовых проблем. Финны в финале проиграли шведам (3:5).