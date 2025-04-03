Глава ФИФА заявил о возможном возвращении России в международный футбол
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду на скорое возвращение российских команд к международным соревнованиям. Об этом он заявил на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который проходит в эти минуты в Белграде.
«Мир разделен, но мы должны использовать любую возможность, чтобы объединять людей. Сейчас идут переговоры по миру на Украине. Я надеюсь, что вскоре мы сможем перейти к следующему шагу и вернуть Россию в футбольный мир — это будет означать, что все разрешилось», — заявил Инфантино.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции в отношении российского футбола останутся в силе до завершения специальной военной операции (СВО).
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