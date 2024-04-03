Ангелина Мельникова сыграет гимнастку в сериале про Олимпиаду-80
Чемпионка Игр в Токио в командном турнире и абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова сыграет в новом сериале советскую гимнастку, которая готовится выступить на московской Олимпиаде, сообщила пресс-служба «Кинопоиска».
Премьера сериала «Игры» состоится в этом году. Мельникова впервые снялась в кино.
Гимнастка призналась, что ее сначала пригласили в качестве дублера, чтобы выполнить сложные гимнастические элементы.
«Но режиссер Евгений Стычкин предложил пройти кастинг. Я не думала, что могу попасть в кино, и не представляла, как устроены все процессы, поэтому консультировалась со знакомыми актерами. Через три дня пришла на пробы, режиссер оценил мою игру и сразу утвердил на роль», — рассказала Мельникова.
По словам Мельниковой, она изучала материалы о советской гимнастике и ее больше всего вдохновила история Елены Мухиной, чьи элементы она взяла в программу для своей героини.
В сериале также снялись Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Вячеслав Чепурченко, Игорь Гордин, Юрий Стоянов, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили, Александра Бортич, Павел Майков и другие.
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