Ангелина Мельникова сыграет гимнастку в сериале про Олимпиаду-80

Гимнастка рассказала, что ее сначала пригласили на съемки в качестве дублера, но потом предложили пройти кастинг. Премьера сериала «Игры» состоится уже в этом году

Ангелина Мельникова (Фото: Пресс-служба «‎Кинопоиска»)

Чемпионка Игр в Токио в командном турнире и абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова сыграет в новом сериале советскую гимнастку, которая готовится выступить на московской Олимпиаде, сообщила пресс-служба «Кинопоиска».

Премьера сериала «Игры» состоится в этом году. Мельникова впервые снялась в кино.

Гимнастка призналась, что ее сначала пригласили в качестве дублера, чтобы выполнить сложные гимнастические элементы.

«Но режиссер Евгений Стычкин предложил пройти кастинг. Я не думала, что могу попасть в кино, и не представляла, как устроены все процессы, поэтому консультировалась со знакомыми актерами. Через три дня пришла на пробы, режиссер оценил мою игру и сразу утвердил на роль», — рассказала Мельникова.

По словам Мельниковой, она изучала материалы о советской гимнастике и ее больше всего вдохновила история Елены Мухиной, чьи элементы она взяла в программу для своей героини.

В сериале также снялись Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Вячеслав Чепурченко, Игорь Гордин, Юрий Стоянов, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили, Александра Бортич, Павел Майков и другие.

