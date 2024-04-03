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Малкин стал лучшим игроком дня в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Малкин стал лучшим игроком дня в НХЛ
Российский форвард «Питтсбурга» забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в матче против «Нью-Джерси». Он помог команде отыграться со счета 1:3 в третьем периоде и одержать победу
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Justin Berl/Icon Sportswire via / Global look press)

Нападающий Евгений Малкин стал лучшим игроком дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на среду российский форвард «Питтсбург Пингвинз» забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в матче против «Нью-Джерси Девилз». Его команда смогла отыграться со счета 1:3 в третьем периоде и одержать победу — 6:3.

Малкин также стал четвертым игроком в истории «Питтсбурга», кто набирал три очка в одном периоде 20 и более раз за карьеру. До него это делали: Марио Лемье (74 периода), Яромир Ягр (33) и Сидни Кросби (24).

Второе место по итогам игрового дня занял нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо. В победном матче против «Ванкувер Кэнакс» (6:3) он забросил шайбу и сделал две голевые передачи.

Третьей звездой дня признан голкипер «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк, который в матче против «Нэшвилл Предаторз» отстоял на ноль, отразив 31 бросок «хищников».

Малкин — один из самых лучших хоккеистов в истории игры, он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (в 2009, 2016 и 2017 годах) с «Питтсбургом» и двукратным чемпионом мира в составе сборной России, обладатель множества престижнейших индивидуальных наград.

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Евгений Малкин Питтсбург Пингвинз НХЛ россияне в НХЛ Нью-Джерси Девилз
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