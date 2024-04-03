Депутаты и функционеры оценили слова Баха о слежке за словами россиян

Глава МОК Томас Бах просил представителей Украины следить за политическими высказываниями российских спортсменов в интернете в преддверии Олимпиады в Париже. Как эксперты отреагировали на слова Баха — в подборке «РБК Спорт»

Томас Баха (Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images)

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые вели беседу от имени высокопоставленного африканского политика (на видео не говорится, о ком именно идет речь), что просил представителей Украины следить за политическими высказываниями российских спортсменов в интернете в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«У нас есть специальная наблюдательная комиссия. И они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Мы также предлагали украинской стороне — и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», — ответил Бах на вопрос, заслужили ли участие в Олимпиаде спортсмены, которые поддерживают конфликт на Украине. Подобные высказывания приведут к недопуску конкретного спортсмена на Олимпиаду в Париже, — сообщил Бах.

«Мы наказываем тех, кто несет ответственность за аннексию, никакого гимна России не может быть, нельзя поднимать флаг. Олимпийский комитет России, после того как мы отстранили их, сделал несколько довольно агрессивных заявлений, что это дискриминация, фашизм».

Глава МОК признал, что африканские страны не хотят занимать чью-либо позицию в конфликте с Украиной. «Я думаю, что это очень мудро, не разрушать отношения ни с одной из сторон. Но в этом контексте они должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. Могут возникнуть риски, скажем, в случае с Олимпийскими играми», — отметил он.

Также Бах назвал «продажным парнем» главу Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, которую МОК лишил признания в 2023 году. «Вот почему нам пришлось исключить эту международную федерацию».

МОК 19 марта сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия (AINERP). Для получения нейтрального статуса есть ряд критериев, в частности спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

Реакция Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале возмутилась словами Баха. Она написала, что глава МОК «явился к пранкерам с грязносердечным признанием». «Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях», — заявила она.

Захарова считает, что такие признания Баха и его отношения с НОК Украины должны стать предметом тщательного расследования. «Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию, которая, на мой взгляд, является «Уотергейтом» для МОК в целом и лично для Баха», — заключила она.

Реакция экспертов

Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР)

«Опускаемся все ниже и ниже. Я вырос на идеалах олимпизма, незыблемости хартии МОК. Наверное, и через это нужно пройти. Я думаю, что МОК попал в такие условия, где такие некрасивые вещи не могут не происходить. Это все происходит, когда структура или человек попадает в ту или иную зависимость. Попадают потому, что идут на поводу, соблазняются чем-то. Когда человек независим, он руководит всенародно признанной общественной организацией, какие могут здесь быть политические игры. Есть хартия МОК. Это влияние сверху, а мы дурим всех, рассказываем, что есть международные институты со своей независимостью и толерантности», — заявил Мамиашвили «РБК Спорт».

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькоюежному спорту и депутат Госдумы

«Ничего нового. Они сразу сказали, что комиссия, которая будет отслеживать по критериям кто будет попадать на Игры или нет, просили спортсменов, в том числе с Украины, чтобы они отслеживали соцсети россиян. Для меня это было известно полгода назад, никто этого не скрывал. Поэтому ряд спортсменов даже в списки не попал, их сразу забанили. МОК дают украинцам возможность себя проявить со стороны «вот, мы следим за русскими». Это не в нашем менталитете, мы этого не понимаем, а на Западе это норма», — сказала Журова «РБК Спорт».

Дмитрий Свищев, глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту

«Мне кажется, после такого провала, господин Бах должен написать заявление об отставке. Потому что президенту Международного олимпийского комитета не подобает делать такие заявления. Это не просто стыдно — это халатность, потому что это нарушение всех норм и задач МОК. Он разжигает межнациональную рознь, провоцирует украинских спортсменов доносить о россиянах, которым есть чем заниматься — нужно сосредоточиться и готовиться на соревнованиях. А Бах провоцирует и подталкивает на стукачество», — сказал Свищев «РБК Спорт».

Светлана Ишмуратова, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону

«Мы не можем держать своих спортсменов в вакууме, без соревнований. Ребятам необходимо развиваться, конкурировать. Представителей из других стран на «Играх дружбы» встретим хлебом и солью. Думаю, им очень у нас понравится. А угрозы Баха доказывают их страх перед нами. Что плохого в проведении международных соревнований? Не исключаю, даже верю, что наши люди сделают «Игры дружбы» ярким и запоминающимся событием. У иностранных спортсменов есть выбор, ехать или не ехать. А просить украинцев следить за нашими спортсменами — это вообще низко. Тренироваться надо, а не за нашими ребятами следить, — цитирует Ишмуратову «Матч ТВ».

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

«Не хочу говорить о Томасе Бахе, поскольку он наделал и наговорил за последнее время очень много. Глупый человек всегда что‑то разваливает и разламывает. Нам надо перестать реагировать на такое и повернуться лицом к стране. В ней есть много другого, — приводит слова Родниной «Матч ТВ».