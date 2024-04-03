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Эксклюзив

Провальная серия «Спартака». Можно ли говорить о кризисе команды

Провальная серия «Спартака»: можно ли говорить о кризисе команды
«Спартак» является единственной командой чемпионата России, которая не забила ни одного мяча в весенней части РПЛ. Что говорят о возможном кризисе команды Гильермо Абаскаля — в подборке «РБК Спорт»
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Московский «Спартак» начал весеннюю часть чемпионата с поражения от «Факела» (0:2) и двух ничьих с «Зенитом» (0:0) и «Уралом» (0:0) в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Спартак» повторил свою худшую сухую серию в чемпионатах России — три матча подряд без голов. В последний раз «красно-белые» не забивали в трех матчах подряд в 2014 году при Дмитрии Гунько.

«Спартак» — единственная команда без забитых голов после возобновления сезона в РПЛ. При этом московский клуб лидирует по ударам в 2024 году (50).

В Кубке России, однако, 14 марта команда Гильермо Абаскаля победила «Оренбург», который идет на14-м месте в таблице РПЛ, со счетом 3:1. 3 апреля московский клуб сыграет с «Зенитом» в рамках первой полуфинальной встречи Кубка России. Что говорят о возможном кризисе «Спартака» — в подборке «РБК Спорт».

Мнение экспертов

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«Все, как было у «Спартака», так и осталось: ничего нового и ничего старого. Как играли неровно, так и играют. Но парадокс в том, что играют неплохо. Создают моменты, но не забивают. Но это уже зависит не от тренера, а от футболистов, поэтому не могу ничего плохого сказать. Никакого кризиса в команде нет, у нас в чемпионате есть другие кризисные клубы, но не хочу их называть. Думаю, что в «Спартаке» все придет в норму и стабилизируется. Конечно, порой состав меняется непонятно: по два-три человека появляются, потом куда-то исчезают, при этом игра остается. Так что будем надеяться, что «Спартак» придет в себя. Как подготовятся к матчу с «Зенитом», так и сыграют», — сказал Колосков «РБК Спорт».

Дмитрий Черышев, бывший ассистент главного тренера «Севильи»

«По игре и исполнителям «Спартак» хорошая и крепкая команда. То, что они на забивают, конечно, играет негативную роль в команде, может нервозность какая-то присутствует. Время придет, обязательно будут забивать. Как сказал великий футболист Ван Нистелрой: «Гол — это как кетчуп, сначала никак, а потом много», поэтому, думаю, что забьют. Дайте им время. Кризис — это когда совсем у команды нет голевых моментов. «Спартак» создает много голевых моментов, но не хватает немного хладнокровия перед воротами в каких-то определенных действиях, но все придет. Самое главное, нужно не нагнетать, а болельщикам поддерживать команду и все будет хорошо. «Спартак» есть «Спартак», — сказал Черышев «РБК Спорт».

Юрий Семин, бывший тренер сборной России и «Локомотива»

«Спартак», наверное, плохо играет в атаке, наверное, плохо реализует моменты. Может быть, подготовка сказалась на результативности. Других никаких вариантов нет. Игроки достаточно квалифицированные для того, чтобы забивать. А может быть, команду преследуют какие-то неудачи. О кризисе «Спартака» можно сказать только в конце сезона, либо есть, либо его нет. Посмотрим турнирную таблицу и будем говорить, пока преждевременно», — заявил Семин «РБК Спорт».

Евгений Ловчев, бывший защитник сборной СССР и «Спартака»

«Если футболисты не забивают и не выигрывают, значит, не очень хорошая форма. Когда Абаскаль только пришел в начале чемпионата они играли довольно ярко, забивали много мячей, моментов было много, но потом все потускнело. Что повлияло, не могу сказать, надо находиться внутри команды. Со всеми бывают неудачные серии. Нет ни одной команды, которая всю жизнь выигрывала, нет ни одного тренера, которого бы не увольняли. Нельзя выигрывать все и всегда. Никакого кризиса нет. В первом матче весны играли с «Зенитом» достойно, выглядели прилично: «ой, «Спартак» кандидат, чтобы бороться за первое место», потом проигрывают, «надо менять тренера». Нельзя так относиться. Нужно смотреть год, соответствует ли тренер уровню и задачам «Спартака», — отметил Ловчев «РБК Спорт».

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