 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,95 2 4,15 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,32 x 5,1 2 10 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,3 x 3,55 2 2,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,45 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,63 x 4,5 2 4,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,6 x 4,15 2 1,68 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,2 2 15 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Карлсен проиграл российскому шахматисту из-за пределов топ-600 рейтинга

Шестнадцатый чемпион мира уступил в одной из партий «Титульного вторника» Жамсарану Цыдыпову, который занимает 628-е место в рейтинге FIDE
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен (Фото: Yousef Masoud / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл российскому гроссмейстеру Жамсарану Цыдыпову на онлайн-турнире «Титульный вторник».

Партия седьмого раунда завершилась на 52-м ходу, норвежец играл черными фигурами.

Карлсен в целом на этом турнире выступил неудачно, в 11 раундах он дважды проиграл (в том числе украинцу Мартыну Кравциву) и трижды сыграл вничью, занял только 29-е место (7,5 очка). Победил француз Максим Вашье-Лаграв (10 очков).

«Титульный вторник» — еженедельный онлайн-турнир, который проходит на платформе сhess.com (заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры). В нем могут принимать участие только игроки с международными званиями. Они играют в блиц, турнир проходит по швейцарской системе.

Рейтинг FIDE 29-летнего Цадыпова составляет 2507 (628-й в мире). У лидера рейтинга Карлсена — 2840. 35-летний норвежец был чемпионом мира до 2022 года, когда отказался защищать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего. Чемпионат мира по блицу он выигрывал девять раз.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Магнус Карлсен
Материалы по теме
Магнус Карлсен в девятый раз выиграл чемпионат мира по блицу
Спорт
Карлсен в шестой раз выиграл ЧМ по рапиду, Артемьев стал вторым
Спорт
Карлсен заявил, что ему было стыдно «срубить флаг» россиянину на турнире
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 17:58
Сына Каддафи убили в ходе боев в Ливии Политика, 22:14
Полиция Украины назвала «расценки» за выезд военного за границу Политика, 22:12
В Белгороде после ракетного удара произошли сбои в подаче света и тепла Политика, 22:08
Иранские катера попытались остановить танкер США в Ормузском проливе Политика, 22:07
Актриса стала фигуранткой дела после попытки защитить с ножом сына Общество, 22:04
Белый дом подтвердил участие Уиткоффа в новых переговорах Москвы и Киева Политика, 21:59
Сибига заявил, что Киев предложил поправки в устав МАГАТЭ Политика, 21:58
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Главу ФИФА Инфантино внесли в базу данных сайта «Миротворец» Спорт, 21:57
СКА прервал антирекордную серию поражений в КХЛ Спорт, 21:56
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Зимнего Кубка РПЛ с тремя удалениями Спорт, 21:47
В трех странах начали расследования после публикаций файлов Эпштейна Общество, 21:21
Карлсен проиграл российскому шахматисту из-за пределов топ-600 рейтинга Спорт, 21:21
Чемпионка Европы Крамаренко получила нейтральный статус Спорт, 21:16