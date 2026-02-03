Карлсен проиграл российскому шахматисту из-за пределов топ-600 рейтинга
Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл российскому гроссмейстеру Жамсарану Цыдыпову на онлайн-турнире «Титульный вторник».
Партия седьмого раунда завершилась на 52-м ходу, норвежец играл черными фигурами.
Карлсен в целом на этом турнире выступил неудачно, в 11 раундах он дважды проиграл (в том числе украинцу Мартыну Кравциву) и трижды сыграл вничью, занял только 29-е место (7,5 очка). Победил француз Максим Вашье-Лаграв (10 очков).
«Титульный вторник» — еженедельный онлайн-турнир, который проходит на платформе сhess.com (заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры). В нем могут принимать участие только игроки с международными званиями. Они играют в блиц, турнир проходит по швейцарской системе.
Рейтинг FIDE 29-летнего Цадыпова составляет 2507 (628-й в мире). У лидера рейтинга Карлсена — 2840. 35-летний норвежец был чемпионом мира до 2022 года, когда отказался защищать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего. Чемпионат мира по блицу он выигрывал девять раз.
