ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Зимнего Кубка РПЛ с тремя удалениями

ЦСКА победил в серии пенальти, дебютный гол за «армейцев» забил Лусиано Гонду

Фото: Телеграмм-канал ФК «Краснодар»

Футбольный клуб ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Зимнего Кубка РПЛ в ОАЭ.

Матч прошел в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян». Основное время закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались футболисты московского клуба — 3:2.

Первый тайм остался за ЦСКА. На десятой минуте матча гол забил Лусиано Гонду, а на 37-й отличился Данил Круговой. У «Краснодара» голы на счету Мозеса Кобнана (54) и Эльдара Гусейнова (85).

По ходу матча три футболиста получили красные карточки — Жубал (38), Мойзес (57) и Степан Садчиков (65).

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал петербургский «Зенит».

Следующий матч турнира ЦСКА проведет 6 февраля против московского «Динамо», а «Краснодар» в этот же день сыграет с «Зенитом».