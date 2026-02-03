 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российский велогонщик взял золото на чемпионате Европы в Турции

Российский велогонщик Лев Гонов победил на чемпионате Европы в Турции
Гонов показал результат 4 минуты 3,491 секунды, обойдя в финале датчанина Робина Юэля Скивилда
Фото: Julian Finney / Getty Images
Фото: Julian Finney / Getty Images

Российский велогонщик Лев Гонов взял золото на чемпионате Европы на треке в индивидуальной гонке преследования. Соревнования проходят в Конье (Турция).

Спортсмен показал результат 4 минуты 3,491 секунды, обойдя в финале датчанина Робина Юэля Скивилда (4 минуты 5,577 секунды).

Ранее на турнире россиянин Илья Савекин стал серебряным призером чемпионата Европы в скретче.

26-летний Гонов является чемпионом Европы 2020 года в командном спринте и призером в индивидуальном спринте.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Рената Утяева
велоспорт Чемпионат Европы
