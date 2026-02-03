Российский велогонщик взял золото на чемпионате Европы в Турции
Российский велогонщик Лев Гонов взял золото на чемпионате Европы на треке в индивидуальной гонке преследования. Соревнования проходят в Конье (Турция).
Спортсмен показал результат 4 минуты 3,491 секунды, обойдя в финале датчанина Робина Юэля Скивилда (4 минуты 5,577 секунды).
Ранее на турнире россиянин Илья Савекин стал серебряным призером чемпионата Европы в скретче.
26-летний Гонов является чемпионом Европы 2020 года в командном спринте и призером в индивидуальном спринте.
Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
