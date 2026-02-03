Российский вратарь «Штурма» выбыл на несколько недель из-за травмы

22-летний Даниил Худяков травмировал бедро

Даниил Худяков (Фото: ФК «Штурм»)

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков выбыл из строя на несколько недель из-за травмы бедра. Об этом сообщается на сайте австрийского клуба.

«Эта травма очень расстраивает — Даниил показал выдающиеся результаты на ранних этапах нынешней части сезона и превосходно выполнял свою роль вратаря номер один», — сказал спортивный директор «Штурма» Михаэль Парсен.

Худяков, бывший футболист московского «Локомотива», выступает за «Штурм» с лета 2024 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Австрии.

В нынешнем сезоне, начало которого 22-летний Худяков пропустил из-за полученной в результате падения с велосипеда травмы, россиянин провел три игры за «Штурм», в том числе две в Лиге Европы, и еще пять матчей за вторую команду.