Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,74 x 4 2 4,9 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,95 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,3 x 5,2 2 10,5 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,3 x 3,55 2 2,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,45 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,63 x 4,5 2 4,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,6 x 4,15 2 1,68 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,2 2 15 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026
0

Названы самые популярные виды спорта на Играх-2026 по проданным билетам

Сюжет
Олимпиада-2026
Наиболее востребованным видом спорта стал хоккей. На втором месте — биатлон, следом идут лыжные гонки
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Наиболее востребованным видом спорта с точки зрения продажи билетов на Олимпийских играх 2026 года в Италии стал хоккей. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на организаторов Игр.

Ажиотаж среди зрителей вызвало возвращение игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаду. Спортсмены впервые с 2014 года примут участие в турнире.

Второе место занимает биатлон, следом идут лыжные гонки.

По данным источника, на Олимпийские и Паралимпийские игры в общей сложности продано 75% билетов (около 1,2 млн), выставленных на продажу.

Также отмечается, что стадион «Санта-Джулия» в Милане, который примет хоккейный турнир, в воскресенье, 1 февраля, «еще требовал доработки». В начале января матч полуфинала Кубка Италии между «Кальтерном» и «Варезе», проходящий на этой арене, был прерван по ходу первого периода из-за дыры во льду.

Исполнительный директор Олимпиады Кристоф Дюби заявил, что «ничьи впечатления не будут испорчены, если после соревнований останется что-то покрасить или постелить ковровое покрытие».

В Играх всего примут участие 13 российских спортсменов в фигурном катании, ски-альпинизме, шорт-треке, конькобежном спорте, лыжных гонках, санном спорте и горных лыжах. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Рената Утяева
Олимпиада-2026 Зимние Олимпийские игры Олимпийские игры Паралимпийские зимние игры Хоккей Биатлон лыжи
