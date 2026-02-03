Названы самые популярные виды спорта на Играх-2026 по проданным билетам

Наиболее востребованным видом спорта стал хоккей. На втором месте — биатлон, следом идут лыжные гонки

Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Наиболее востребованным видом спорта с точки зрения продажи билетов на Олимпийских играх 2026 года в Италии стал хоккей. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на организаторов Игр.

Ажиотаж среди зрителей вызвало возвращение игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаду. Спортсмены впервые с 2014 года примут участие в турнире.

Второе место занимает биатлон, следом идут лыжные гонки.

По данным источника, на Олимпийские и Паралимпийские игры в общей сложности продано 75% билетов (около 1,2 млн), выставленных на продажу.

Также отмечается, что стадион «Санта-Джулия» в Милане, который примет хоккейный турнир, в воскресенье, 1 февраля, «еще требовал доработки». В начале января матч полуфинала Кубка Италии между «Кальтерном» и «Варезе», проходящий на этой арене, был прерван по ходу первого периода из-за дыры во льду.

Исполнительный директор Олимпиады Кристоф Дюби заявил, что «ничьи впечатления не будут испорчены, если после соревнований останется что-то покрасить или постелить ковровое покрытие».

В Играх всего примут участие 13 российских спортсменов в фигурном катании, ски-альпинизме, шорт-треке, конькобежном спорте, лыжных гонках, санном спорте и горных лыжах. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.