Ставший героем ЧМ-1990 российский тренер вернулся в футбол в 82 года

Валерий Непомнящий назначен старшим тренером футбольного клуба ФШМ. Это его первая официальная должность после работы с калининградской «Балтикой» в 2018 году

Валерий Непомнящий (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Валерий Непомнящий назначен старшим тренером футбольного клуба ФШМ, входящего в структуру Московской футбольной академии (МФА). Об этом сообщает пресс-служба академии.

Сроки контракта не разглашаются.

Непомнящий, которому 7 августа исполнилось 82 года, последний раз возглавлял профессиональный клуб в 2018 году. Тогда он руководил калининградской «Балтикой».

Как игрок Непомнящий выступал за юношескую сборную Туркмении, самаркандский «Спартак», команду Ашхабадского института физкультуры. Завершил карьеру футболиста из-за проблем со здоровьем в возрасте 25 лет.

Свой тренерский путь начал в 1970 году в футбольной школе спорткомитета Туркмении, а в конце 1970-х — начале 1980-х возглавлял ашхабадский «Колхозчи».

Пиком карьеры Непомнящего стала работа со сборной Камеруна с 1988 по 1990 год. Под его руководством африканская команда на чемпионате мира 1990 года в Италии вышла в четвертьфинал, где уступила Англии в дополнительное время (2:3). За работу со сборной Камеруна Непомнящий получил камерунский орден Почетного легиона, а в столице страны Яунде в его честь назвали улицу и бар.

Непомнящий также успешно работал в Азии, тренируя клубы в Китае («Шанхай Шэньхуа», «Шаньдун Лунэн»), Южной Корее («Пучхон Юкон», сейчас — «Чэджу»), Японии («Санфречче Хиросима») и Узбекистане («Пахтакор» и сборная Узбекистана). С «Пахтакором» он дважды выигрывал чемпионат и Кубок страны, а с «Шанхай Шэньхуа» завоевал серебро национального первенства.

В сентябре 2008 года он вернулся в Россию, возглавив ФК «Томь», где за три года провел у руля команды 98 матчей. Завершив работу в Томске в 2011 году, Непомнящий в июне 2012 года был назначен советником президента ПФК ЦСКА.