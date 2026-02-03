 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Фигуристка Яметова рассказала о предложении перейти в сборную ОАЭ

В 2022 году Яметова победила в финале Кубка России. Но на последнем чемпионате России фигуристка заняла 12-е место
Вероника Яметова
Вероника Яметова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Российская фигуристка Вероника Яметова заявила «РИА Новости», что ей предлагали перейти в сборную Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Был такой момент — предлагали перейти выступать за ОАЭ. Они хотели развивать фигурное катание у себя. Некоторое время был некий диалог об этом, но затем история сошла на нет», — сказала Яметова.

Фигуристка отметила, что не захотела менять спортивное гражданство. По ее словам, она «хотела выступать дома», к тому же федерация старалась «максимально сохранить своих спортсменов, создав им хорошие условия».

В 2025 году спортсменка перешла в московскую школу ЦСКА к тренеру Сергею Давыдову. Ранее она тренировалась в Екатеринбурге в группе Владимира Гнилозубова и Елены Левковец.

В 2022 году Яметова победила в финале Кубка России, также она является неоднократным призером этапов Гран-при страны. На прошедшем в декабре чемпионате России фигуристка заняла 12-е место.

Теги
Рената Утяева
фигурное катание ОАЭ Федерация фигурного катания на коньках России
