Спорт⁠,
0

«Зенит» стартовал с победы в Зимнем Кубке РПЛ, вырвав победу у «Динамо»

«Зенит» обыграл «Динамо» 2:1 в стартовом матче Зимнего Кубка РПЛ в Абу-Даби
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба
Александр Ерохин
Александр Ерохин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Петербургский «Зенит» успешно начал защиту титула победителя Зимнего Кубка РПЛ, одержав победу над московским «Динамо» со счетом 2:1 в матче открытия турнира.

Игра состоялась 3 февраля на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

Первый тайм остался за «Зенитом». На 33-й минуте после розыгрыша углового, который начал новичок команды бразилец Джон Джон, мяч с близкой дистанции отправил в сетку ворот «Динамо» Александр Ерохин. Однако во втором тайме «Динамо» исправило положение: на 59-й минуте бразильский хавбек «Динамо» Бителло сравнял счет. На 76-й минуте после подачи с углового защитник «Зенита» Нино, выиграв верховую борьбу, пробил головой. Этот гол принес петербургскому клубу победу.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» в Зимнем кубке РПЛ следующий матч проведет 6 февраля против «Краснодара», а «Динамо» в это же день сыграет с ЦСКА.

Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ФК Зенит ФК Динамо Москва Российская премьер-лига (РПЛ)
