Спорт⁠,
0

Турецкий клуб не смог купить чемпиона мира из-за ошибки в документации

Турецкий «Фенербахче» не смог купить футболиста Канте из-за ошибки «Аль-Иттихад»
Полузащитник «Аль-Иттихад» Н'Голо Канте должен был перейти в турецкий «Фенербахче». В обратную сторону следовал нападающий Юссуф Эн-Несири
Н&#39;Голо Канте
Н'Голо Канте (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» не смог оформить переход чемпиона мира 2018 года, полузащитника Н'Голо Канте из-за ошибки в документации со стороны саудовского «Аль-Иттихад». Об этом сообщила пресс-служба стамбульского клуба в социальной сети Х.

«Документы, связанные с регистрацией трансфера, корректно и в полном объеме загружены в систему в установленные сроки (стороной «Фенербахче». — РБК). Однако из-за некорректного ввода соответствующей информации в систему TMS клубом-соперником сделки не могли быть завершены в течение периода регистрации трансферов независимо от нашего клуба», — написано в сообщении.

«Фенербахче» и «Аль-Иттихад» должны были провести трансфер между игроками Канте и Юссуфом Эн-Несири.

По заявлению «Фенербахче», так как сделка не смогла быть завершена в течение регистрационного периода, клуб запросил продление срока у ФИФА и предпринял все необходимые действия для решения проблемы. Отмечается, что, несмотря на это, «Аль-Иттихад» не завершил сделку и не предоставил объяснений.

Канте выступает за саудовский клуб с 2023 года. В текущем сезоне он провел за «Аль-Иттихад» 26 матчей во всех турнирах, забил два года и отдал одну результативную передачу.

Ранее полузащитник играл за французские «Булонь» и «Кан», а также английские «Лестер» и «Челси», в их составе по разу становился чемпионом Англии. С «Челси» стал обладателем Кубка Англии и Суперкубка УЕФА, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В составе сборной Франции в 2018 году Канте стал чемпионом мира.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Футбол ФК Фенербахче Аль-Иттихад
