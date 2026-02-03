 Перейти к основному контенту
Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,3 x 4,6 2 13 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,73 x 4,05 2 4,9 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,9 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,78 x 3,95 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,27 x 5,6 2 11,5 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,3 x 3,55 2 2,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,45 x 3,3 2 2,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,6 x 3,5 2 2,05 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова исключили из рейтинга UFC

UFC исключил из рейтинга в полусреднем весе казахстанца Рахмонова
Причиной его длительное отсутствие стала травма колена, полученная в бою против ирландца Гэрри в 2024 году и повторная операция
Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов исключен из официального рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг). Об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные организацией.

Рахмонов, занимавший вторую строчку рейтинга и считавшийся одним из главных претендентов на пояс, покинул топ-15 из-за длительного отсутствия, вызванного серьезной травмой.

Свой последний поединок 31-летний Рахмонов провел 7 декабря 2024 года, одержав победу над ирландцем Иэном Гэрри, но получив в том бою травму колена. Весь 2025 год он пропустил, восстанавливаясь. 1 февраля спортсмен сообщил в социальной сети X о перенесенной повторной операции на колене, которая откладывает его возвращение на неопределенный срок.

В обновленном рейтинге UFC в полусреднем весе первую строчку занимает австралиец Джек Делла Маддалена. Титул чемпиона дивизиона принадлежит россиянину Исламу Махачеву. В топ-5 также вошли Иан Гэрри (Ирландия), Майкл Моралес (Эквадор), Белал Мухаммад (США) и Карлос Пратес (Бразилия). На место Рахмонова в рейтинг попал 38-летний Майкл Пэйдж. 

На счету Рахмонова 19 побед в карьере, 18 из которых досрочные и ни одного поражения. В UFC он выиграл семь поединков.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
единоборства Шавкат Рахмонов UFC
