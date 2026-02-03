Непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова исключили из рейтинга UFC

Причиной его длительное отсутствие стала травма колена, полученная в бою против ирландца Гэрри в 2024 году и повторная операция

Шавкат Рахмонов (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов исключен из официального рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг). Об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные организацией.

Рахмонов, занимавший вторую строчку рейтинга и считавшийся одним из главных претендентов на пояс, покинул топ-15 из-за длительного отсутствия, вызванного серьезной травмой.

Свой последний поединок 31-летний Рахмонов провел 7 декабря 2024 года, одержав победу над ирландцем Иэном Гэрри, но получив в том бою травму колена. Весь 2025 год он пропустил, восстанавливаясь. 1 февраля спортсмен сообщил в социальной сети X о перенесенной повторной операции на колене, которая откладывает его возвращение на неопределенный срок.

В обновленном рейтинге UFC в полусреднем весе первую строчку занимает австралиец Джек Делла Маддалена. Титул чемпиона дивизиона принадлежит россиянину Исламу Махачеву. В топ-5 также вошли Иан Гэрри (Ирландия), Майкл Моралес (Эквадор), Белал Мухаммад (США) и Карлос Пратес (Бразилия). На место Рахмонова в рейтинг попал 38-летний Майкл Пэйдж.

На счету Рахмонова 19 побед в карьере, 18 из которых досрочные и ни одного поражения. В UFC он выиграл семь поединков.