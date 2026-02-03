 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Все участники Олимпиады из России прошли допинг-тестирование перед Играми

ITA: все российские участники Олимпиады прошли допинг-тестирование перед Играми
Сюжет
Олимпиада-2026
На Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Все российские участники предстоящей Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо прошли допинг-тестирование перед Играми. Об этом на 145-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил глава Международного агентства допинг-тестирования (ITA) Жак Антенен.

«Все участвующие в соревнованиях нейтральные индивидуальные спортсмены из России и Белоруссии прошли допинг-тестирование перед Играми в соответствии с рекомендацией ITA», — рассказал Антенен.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля.

В Играх примут участие 13 российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе. Это фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 допинг
