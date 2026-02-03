Глава WADA сообщил о 298 приговорах российским атлетам по допинг-делам

Наказания были вынесены на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Всего на основе LIMS было открыто около 500 дел

Витольд Банька (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Количество обвинительных приговоров российским спортсменам по допинговым делам на основе данных из московской лаборатории (LIMS) достигло 298. Об этом на 145-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане сообщил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

Санкции применяются международными федерациями в отношении россиян на основе анализа базы LIMS, которая содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017-м WADA передал информатор Григорий Родченков. В 2019 году WADA получило ее оригинал и начало расследования по выявленным фактам манипуляции результатами, после чего передало информацию спортивным федерациям.

Всего на основе LIMS было открыто около 500 дел против российских спортсменов.

В последний раз, в августе 2025 года, WADA сообщало, что количество приговоров россиянам из базы Родченкова достигло 280, дисциплинарное производство было возбуждено еще по 29 делам, а 13 все еще находятся на стадии расследования соответствующими антидопинговыми органами.