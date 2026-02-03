 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Глава WADA сообщил о 298 приговорах российским атлетам по допинг-делам

Глава WADA сообщил о 298 приговорах российским спортсменам по допинговым делам
Наказания были вынесены на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Всего на основе LIMS было открыто около 500 дел
Витольд Банька
Витольд Банька (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Количество обвинительных приговоров российским спортсменам по допинговым делам на основе данных из московской лаборатории (LIMS) достигло 298. Об этом на 145-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане сообщил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

Санкции применяются международными федерациями в отношении россиян на основе анализа базы LIMS, которая содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017-м WADA передал информатор Григорий Родченков. В 2019 году WADA получило ее оригинал и начало расследования по выявленным фактам манипуляции результатами, после чего передало информацию спортивным федерациям.

Всего на основе LIMS было открыто около 500 дел против российских спортсменов.

В последний раз, в августе 2025 года, WADA сообщало, что количество приговоров россиянам из базы Родченкова достигло 280, дисциплинарное производство было возбуждено еще по 29 делам, а 13 все еще находятся на стадии расследования соответствующими антидопинговыми органами.

Иван Витченко Иван Витченко
допинг WADA Витольд Банька Григорий Родченков
