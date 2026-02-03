 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Олимпиада-2026⁠,
0

Дегтярев пообещал поддерживать 13 российских атлетов на Олимпиаде

Глава ОКР Дегтярев заявил о поддержке 13 российских спортсменов на ОИ-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
Он подчеркнул, что конечная цель — вернуть всех атлетов из России на мировую арену под национальным флагом и с гимном.
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта России Михаил Дегтярев выразил поддержку в своем телеграм-канале российским спортсменам, которые примут участие в Играх 2026 года в Италии.

«МОК подтвердил персональные приглашения для российских спортсменов <...> Будем болеть за ребят во что бы то ни стало, но, безусловно, наша цель — вернуть на мировую арену всех спортсменов из России под флагом и с гимном», — написал Дегтярев.

Глава ОКР подчеркнул, что, в отличие от олимпийцев, паралимпийская сборная России выступит на Играх под национальным флагом и гимном.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В них примут участие всего 13 российских спортсменов, представляющие 6 из 14 видов олимпийской программы, которые выступят в нейтральном статусе, то есть без национальной символики.

Среди них фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, конькобежцы Иван Посашков, Алена Крылова, Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Прямой эфир
Лента новостей
