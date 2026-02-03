Дегтярев пообещал поддерживать 13 российских атлетов на Олимпиаде
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта России Михаил Дегтярев выразил поддержку в своем телеграм-канале российским спортсменам, которые примут участие в Играх 2026 года в Италии.
«МОК подтвердил персональные приглашения для российских спортсменов <...> Будем болеть за ребят во что бы то ни стало, но, безусловно, наша цель — вернуть на мировую арену всех спортсменов из России под флагом и с гимном», — написал Дегтярев.
Глава ОКР подчеркнул, что, в отличие от олимпийцев, паралимпийская сборная России выступит на Играх под национальным флагом и гимном.
Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В них примут участие всего 13 российских спортсменов, представляющие 6 из 14 видов олимпийской программы, которые выступят в нейтральном статусе, то есть без национальной символики.
Среди них фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, конькобежцы Иван Посашков, Алена Крылова, Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.
