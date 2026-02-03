Третья ракетка России вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби

Самсонова обыграла представительницу Индонезии Джаниче Чен со счетом 6:2, 6:2

Людмила Самсонова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла индонезийку Джаниче Чен (47-я ракетка мира) и прошла в 1/4 финала на турнире WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом более $1,2 млн.

Самсонова (18-я), получившая пятый номер посева, выиграла матч второго круга со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

1 февраля, в воскресенье, Самсонова обыграла чемпионку Australian Open — 2020 американку Софию Кенин (30-я) со счетом 6:4, 6:0.

В следующем матче теннисистка встретится с победительницей матча между американками Хейли Баптист и Эммой Наварро.

В активе Самсоновой победы на турнирах WTA 500 в Берлине (2021) и Токио (2022), а также несколько титулов на турнирах WTA 250. Также в одиночном разряде вышла в финал турнира WTA 1000 в Монреале в августе 2023 года. Параллельно Самсонова успешно выступает в парном разряде: в 2023 году она выиграла турнир категории WTA 1000 в Дубае, а в 2024 и 2025 годах добавила к этому титулы на турнирах WTA 500 в Сеуле и Нинбо.

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля.