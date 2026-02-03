Российскую тяжелоатлетку отстранили на четыре года за тестостерон
Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение дисквалифицировать тяжелоатлетку Анастасию Демченко на четыре года. Соответствующее решение опубликовано на сайте агентства.
Демченко не сможет принимать участие в соревнованиях вплоть до 9 января 2029 года. Основанием для отстранения стал положительный допинг-тест. В пробе спортсменки был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения — запрещенное вещество из класса гормонов и модуляторов метаболизма.
26-летняя Демченко выступала в весовой категории до 45 кг. Она дважды становилась серебряным призером чемпионатов России — в 2019 и 2023 годах.
Ранее сегодня РУСАДА сообщило о дисквалификации конькобежки Ольги Фаткулиной. Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи была отстранена на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Срок ее дисквалификации начался 3 декабря 2024 года и настоящему времени уже завершился.
