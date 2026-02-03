РУСАДА сообщило о дисквалификации призера Олимпиады Фаткулиной
Российская конькобежка Ольга Фаткулина дисквалифицирована на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Не уточняется, какое запрещенное вещество было обнаружено в пробе 36-летней спортсменки и когда произошло это нарушение.
Фаткулина дисквалифицирована начиная с даты вынесения решения РУСАДА, а именно с 28 октября 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 3 декабря 2024 года. Таким образом, срок ее дисквалификации уже истек.
Ранее о временном отстранении Фаткулиной или ее дисквалификации не сообщалось.
Фаткулина на Играх в Сочи взяла серебро на дистанции 500 м, она является чемпионкой мира 2013 года на дистанции 1000 м и двукратным бронзовым призером мировых первенств в спринтерском многоборье. Кроме того, на ЧМ на отдельных дистанциях на ее счету еще два серебра и четыре бронзы.
На Олимпиаде в Пекине Фаткулина была одним из знаменосцев сборной России.
