РУСАДА сообщило о дисквалификации призера Олимпиады Фаткулиной

Конькобежка, которая на Олимпиаде в Пекине была одним из знаменосцев сборной России, была дисквалифицирована на 12 месяцев. При этом срок ее отстранения уже истек
Ольга Фаткулина
Ольга Фаткулина (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Российская конькобежка Ольга Фаткулина дисквалифицирована на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Не уточняется, какое запрещенное вещество было обнаружено в пробе 36-летней спортсменки и когда произошло это нарушение.

Фаткулина дисквалифицирована начиная с даты вынесения решения РУСАДА, а именно с 28 октября 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 3 декабря 2024 года. Таким образом, срок ее дисквалификации уже истек.

Ранее о временном отстранении Фаткулиной или ее дисквалификации не сообщалось.

Фаткулина на Играх в Сочи взяла серебро на дистанции 500 м, она является чемпионкой мира 2013 года на дистанции 1000 м и двукратным бронзовым призером мировых первенств в спринтерском многоборье. Кроме того, на ЧМ на отдельных дистанциях на ее счету еще два серебра и четыре бронзы.

На Олимпиаде в Пекине Фаткулина была одним из знаменосцев сборной России.

