 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,45 2 6 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,7 x 4,2 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,78 x 3,95 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,27 x 5,6 2 11,5 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,9 x 3,2 2 2,55 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,3 x 3,55 2 2,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,45 x 3,3 2 2,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,6 x 3,5 2 2,05 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Россиянин Михеев второй раз в карьере набрал 4 очка в одном матче в НХЛ

«Чикаго» обыграл «Сан-Хосе», Михеев второй раз в карьере в НХЛ набрал 4 очка
«Чикаго» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:3, на счету Михеева гол и три результативные передачи
Илья Михеев
Илья Михеев (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

«Чикаго Блэкхокс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард «Чикаго» Илья Михеев забросил шайбу и сделал три голевые передачи. 31-летний россиянин второй раз в карьере в НХЛ набрал четыре очка в одном матче. Первый раз ему это удалось в декабре 2022 года также в игре против «Сан-Хосе».

Всего в нынешнем сезоне на счету Михеева 51 матч и 23 (11+12) очка.

Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров был заменен после четвертой пропущенной шайбы, он отразил только шесть бросков из десяти.

Также заброшенной шайбой отметился российский защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин. У него 7 (3+4) очков в 25 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Чикаго Блэкхокс россияне в НХЛ
Материалы по теме
Овечкин обошел Гретцки и вышел на пятое место в НХЛ по очкам за клуб
Спорт
Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ
Спорт
В НХЛ произошла вторая за месяц российско-американская вратарская драка
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Переподготовка по пожарной профилактике 2026: как выбрать курс Компании, 11:30
В «АГР» опровергли данные о возобновлении сборки машин на экс-заводе GM Авто, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
В переписках Эпштейна раскрыты контакты с биткоин-разработчиками. Кто они Крипто, 11:23
В Москве школьник принес на урок игрушечный пистолет и целился в учащихся Общество, 11:22
Обстановка у школы в Уфе, на которую напал подросток. Видео Общество, 11:20
Сокуров после передачи «Ленфильма» Петербургу напомнил о дороговизне кино
РАДИО
 Общество, 11:15
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Названы округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в январе Недвижимость, 11:13
Россия ответила на просьбу Украины об исключении из Совета МАГАТЭ Политика, 11:08
Мэр Уфы прибыл в гимназию, в которой девятиклассник устроил стрельбу Общество, 11:04
Нападение подростка на школу в Уфе. Эфир телеканала РБК Общество, 11:01
В Уфе задержали школьника с пневматическим автоматом после стрельбы Общество, 10:56
Пасынок главкома ВСУ рассказал о планах переезда в Россию Политика, 10:56
NYT узнал о предложении Ирана передать России обогащенный уран Политика, 10:55