Россиянин Михеев второй раз в карьере набрал 4 очка в одном матче в НХЛ
«Чикаго Блэкхокс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский форвард «Чикаго» Илья Михеев забросил шайбу и сделал три голевые передачи. 31-летний россиянин второй раз в карьере в НХЛ набрал четыре очка в одном матче. Первый раз ему это удалось в декабре 2022 года также в игре против «Сан-Хосе».
Всего в нынешнем сезоне на счету Михеева 51 матч и 23 (11+12) очка.
Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров был заменен после четвертой пропущенной шайбы, он отразил только шесть бросков из десяти.
Также заброшенной шайбой отметился российский защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин. У него 7 (3+4) очков в 25 матчах.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине
Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности
Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии
Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»
Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть
FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине