«Чикаго» обыграл «Сан-Хосе», Михеев второй раз в карьере в НХЛ набрал 4 очка

Россиянин Михеев второй раз в карьере набрал 4 очка в одном матче в НХЛ

«Чикаго» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:3, на счету Михеева гол и три результативные передачи

Илья Михеев (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

«Чикаго Блэкхокс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард «Чикаго» Илья Михеев забросил шайбу и сделал три голевые передачи. 31-летний россиянин второй раз в карьере в НХЛ набрал четыре очка в одном матче. Первый раз ему это удалось в декабре 2022 года также в игре против «Сан-Хосе».

Всего в нынешнем сезоне на счету Михеева 51 матч и 23 (11+12) очка.

Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров был заменен после четвертой пропущенной шайбы, он отразил только шесть бросков из десяти.

Также заброшенной шайбой отметился российский защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин. У него 7 (3+4) очков в 25 матчах.