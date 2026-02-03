 Перейти к основному контенту
Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,45 2 6 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,7 x 4,2 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,78 x 3,95 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,27 x 5,6 2 11,5 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,9 x 3,2 2 2,55 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,3 x 3,55 2 2,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,45 x 3,3 2 2,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,6 x 3,5 2 2,05 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Малкин повторил достижение Овечкина в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» стал вторым игроком в возрасте 39 лет и старше за последние десять лет, которому удалось набрать очки в восьми подряд домашних матчах
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Оттава Сенаторз» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голевой передачей в составе «Питтсбурга» отметился российский форвард Евгений Малкин. Он набрал очки уже в восьмом домашнем матче подряд. Малкин стал вторым игроком в возрасте 39 лет и старше за последние десять лет, которому удалось добиться такой продолжительности серии, после капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (восемь игр в сезоне 2024/25).

Всего на счету 39-летнего Малкина в нынешнем сезоне 39 матчей и 43 (13+30) очка.

Еще один российский форвард Егор Чинахов стал девятым игроком «Питтсбурга», забившим десять голов в этом сезоне. «Пингвинз» сравнялся по этому показателю с «Вашингтоном», «Баффало», «Каролиной» и «Оттавой».

25-летний Чинахов также отметился голевой передачей. У него в этом сезоне 45 матчей и 16 (10+6) очков.

Иван Витченко
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Александр Овечкин
Евгений Малкин фото
Евгений Малкин
хоккеист
31 июля 1986 года
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
