Малкин повторил достижение Овечкина в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» стал вторым игроком в возрасте 39 лет и старше за последние десять лет, которому удалось набрать очки в восьми подряд домашних матчах

Евгений Малкин (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Оттава Сенаторз» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голевой передачей в составе «Питтсбурга» отметился российский форвард Евгений Малкин. Он набрал очки уже в восьмом домашнем матче подряд. Малкин стал вторым игроком в возрасте 39 лет и старше за последние десять лет, которому удалось добиться такой продолжительности серии, после капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (восемь игр в сезоне 2024/25).

Всего на счету 39-летнего Малкина в нынешнем сезоне 39 матчей и 43 (13+30) очка.

Еще один российский форвард Егор Чинахов стал девятым игроком «Питтсбурга», забившим десять голов в этом сезоне. «Пингвинз» сравнялся по этому показателю с «Вашингтоном», «Баффало», «Каролиной» и «Оттавой».

25-летний Чинахов также отметился голевой передачей. У него в этом сезоне 45 матчей и 16 (10+6) очков.