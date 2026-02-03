 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Овечкин обошел Гретцки и вышел на пятое место в НХЛ по очкам за клуб

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) одновременно достиг сразу трех рубежей в Национальной хоккейной лиге
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу результативных действий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за один клуб. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Он сделал результативную передачу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), что позволило ему набрать 1670-е очко в карьере в НХЛ. Теперь в его активе 1670 (919+751) результативных баллов в 1548 матчах регулярного чемпионата, все — в составе «Кэпиталз».

Прежний пятый номер, Уэйн Гретцки, набрал за «Эдмонтон Ойлерз» 1669 очков в 696 играх. Выше Овечкина идут лишь Горди Хоу (1809 за «Детройт Ред Уингз»), Стив Айзерман (1755 за «Детройт»), а также Сидни Кросби (1745 за «Питтсбург Пингвинз») и Марио Лемье (1723 за «Питтсбург»).

Также эта передача стала 751-й в карьере россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему занять 50-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя защитника «Монреаля» Ларри Робинсона (750 передач).

Этот матч стал для Овечкина 1029-м в карьере, в котором он набрал хотя бы одно очко. По этому показателю он сравнялся с Рэем Бурком и вышел на седьмое место в истории НХЛ. Впереди: Уэйн Гретцки (1221), Марк Мессье (1143), Горди Хоу (1132), Рон Фрэнсис (1123), Яромир Ягр (1117) и Стив Айзерман (1033).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В 2018 году вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли.

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз Уэйн Гретцки
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
