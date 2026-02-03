Овечкин обошел Гретцки и вышел на пятое место в НХЛ по очкам за клуб

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) одновременно достиг сразу трех рубежей в Национальной хоккейной лиге

Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу результативных действий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за один клуб. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Он сделал результативную передачу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), что позволило ему набрать 1670-е очко в карьере в НХЛ. Теперь в его активе 1670 (919+751) результативных баллов в 1548 матчах регулярного чемпионата, все — в составе «Кэпиталз».

Прежний пятый номер, Уэйн Гретцки, набрал за «Эдмонтон Ойлерз» 1669 очков в 696 играх. Выше Овечкина идут лишь Горди Хоу (1809 за «Детройт Ред Уингз»), Стив Айзерман (1755 за «Детройт»), а также Сидни Кросби (1745 за «Питтсбург Пингвинз») и Марио Лемье (1723 за «Питтсбург»).

Также эта передача стала 751-й в карьере россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему занять 50-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя защитника «Монреаля» Ларри Робинсона (750 передач).

Этот матч стал для Овечкина 1029-м в карьере, в котором он набрал хотя бы одно очко. По этому показателю он сравнялся с Рэем Бурком и вышел на седьмое место в истории НХЛ. Впереди: Уэйн Гретцки (1221), Марк Мессье (1143), Горди Хоу (1132), Рон Фрэнсис (1123), Яромир Ягр (1117) и Стив Айзерман (1033).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В 2018 году вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли.