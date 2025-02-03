Чемпион КХЛ «Металлург» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче с десятью голами

Чемпион КХЛ впервые с 2020 года проиграл в гостях «Салавату Юлаеву»

«Салават Юлаев» победил «Металлург» со счетом 6:4. Форвард уфимского клуба Джошуа Ливо стал всего четвертым игроком в КХЛ, забросившим 40 шайб за один сезон

Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ, впервые победив магнитогорский клуб на своем льду за четыре сезона.

Матч в Уфе завершился со счетом 6:4 (2:1, 0:2, 4:1).

У уфимской команды шайбы забросили Джошуа Ливо (15-я минута), Шелдон Ремпал (17, 47), Данил Алалыкин (43), Ярослав Цулыгин (45) и Александр Хмелевский (58).

У «Металлурга» забивали Никита Михайлис (7, 22), Дмитрий Моисеев (22) и Данила Юров (42).

Ливо забросил 40-ю шайбу в этом сезоне, став всего четвертым игроком в истории КХЛ, преодолевшим эту отметку за один чемпионат, после Сергея Мозякина, Дмитрия Яшкина и Рида Буше.

«Салават Юлаев» в предыдущий раз побеждал «Металлург» на своем льду в КХЛ в декабре 2020 года (4:2).

Уфимский клуб выиграл второй матч подряд и занимает вторую строчку в Восточной конференции. У «Металлурга» пятая строчка.