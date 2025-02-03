Один из лидеров «Акрона» Солтмурад Бакаев сломал ключицу

Клуб Дзюбы потерял одного из лидеров из-за перелома ключицы

Солтмурад Бакаев неудачно упал на тренировке и сломал ключицу, он перенесет операцию в Дубае и пропустит полтора месяца

Солтмурад Бакаев (Фото: Телеграм-канал ФК «Акрон»)

Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев сломал ключицу после неудачного падения на тренировке, сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

«Операция пройдет в одной из клиник Дубая. Восстановление займет около шести недель», — сказал главный врач команды Руслан Засиев.

У 25-летнего Бакаева три гола и две передачи в 16 матчах РПЛ в этом сезоне — столько же забил Артем Дзюба.

«Акрон» после 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице.