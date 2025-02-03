Клуб Дзюбы потерял одного из лидеров из-за перелома ключицы
Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев сломал ключицу после неудачного падения на тренировке, сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.
«Операция пройдет в одной из клиник Дубая. Восстановление займет около шести недель», — сказал главный врач команды Руслан Засиев.
У 25-летнего Бакаева три гола и две передачи в 16 матчах РПЛ в этом сезоне — столько же забил Артем Дзюба.
«Акрон» после 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице.
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