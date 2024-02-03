В Англии взяли режим экономии. Итоги зимнего трансферного окна в Европе
Какой чемпионат потратил больше всех
Клубы чемпионата Франции стали лидерами по расходам на покупку игроков за зимнее трансферное окно сезона 2023/24. Команды Лиги 1 потратили €198,93 млн. При этом более трети суммы приходятся на расходы «Лиона», который потратил €56,13 млн.
Следом расположилась Английская премьер-лига (АПЛ), которая этим летом установила новый рекорд по расходам на трансферы (€2,8 млрд). Однако на этот раз английские клубы потратили €121,32 млн, лидером по тратам в стране стал «Тоттенхэм» (€25 млн).
Стоит отметить, что клубы АПЛ, которые, если считать в фунтах и не учитывать ковидный 2021 год, потратили чуть более £100 млн, продемонстрировал самый низкий показатель с 2012 года (£60 млн).
Зимнее трансферное окно в ведущих чемпионатах Европы было открыто с начала января. Последние переходы должны были закрыть до 1 февраля.
Итальянские клубы стали третьими, потратив €107,75 млн. Большего всего из команд Серии А потратил «Наполи» (€21 млн), который совершил самый дорогой трансфер в стране в прошедшее окно, купив за €18 млн у «Эллас Вероны» бельгийского форварда Сириля Нгонжа.
Клубы Ла Лиги потратили €94,25 млн, при этом чуть меньше половины от суммы — это затраты «Барселоны» за Витора Роке (€40 млн), которого каталонский клуб подписал еще летом. В Бундеслиге командам потребовалось €86,75 млн на затраты.
В сравнении с двумя последними трансферными окнами нынешний сезон получился весьма экономным. Кроме того, впервые с зимнего трансферного окна сезона 2009/10 лидером по затратам среди европейских клубов стали не команды АПЛ: тогда больше всех потратила Российская премьер-лига (РПЛ) (€68,7 млн) и Серия А (€65,8 млн).
Основной причиной значительного спада сумм на трансферы в АПЛ стал финансовый fair play, в связи с которым усилился контроль за нарушение правил «прибыли и устойчивого развития».
В ноябре 2023 года АПЛ наказала «Эвертон» за нарушение финансового fair play. Это снятие очков является крупнейшим в истории лиги. Из-за него команда Шона Дайча опустилась в зону вылета. На данный момент ливерпульский клуб занимает 18-е место.
Санкции были связаны с нарушением клубом финансового fair-play в период до сезона 2021/22. Отмечается, что за соответствующий период убытки клуба составили £124,5 млн (€145,7 млн), что больше допустимой границы в £105 млн (€122,8 млн), разрешенной правилами прибыльности и устойчивого развития АПЛ.
Более того, в этот раз команды топ-5 лиг мира в сумме потратили более €600 млн, хотя еще прошлой зимой только клубам английского чемпионата потребовалось на трансферы €842,56 млн.
Самые дорогие трансферы
Самым дорогим трансфером в нынешнее окно стал переход 18-летнего форварда Витора Роке, который перешел в «Барселону» из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за €40 млн. При этом каталонская команда объявила о подписании контракта с бразильцем в июле. В матче против «Осасуны» Роке забил дебютный гол за «Барселону» (1:0), который стал победным для клуба.
Следом расположился французский защитник Саша Боэ, который перешел из турецкого «Галатасарая» в мюнхенскую «Баварию» за €30 млн. Соглашение с 23‑летним французом, который с 2021 года выступал за турецкую команду, рассчитано до 30 июня 2028 года.
Трансфер румынского защитника Раду Дрэгушина стал третьим по стоимости в Европе. Он перешел из итальянского «Дженоа» в английский «Тоттенхэм». 21-летний футболист подписал с лондонским клубом контракт, рассчитанный до 2030 года.
Топ-10 самых дорогих трансферов мира
Витор Роке (€40 млн, «Барселона»)
Саша Боэ (€30 млн, «Бавария»)
Раду Дрэгушин (€25 млн, «Тоттенхэм»)
Элиф Элмас (€24 млн, «РБ Лейпциг»)
Ренан Лоди, (€23 млн, «Аль-Хиляль»)
Адам Уортон (€21,1 млн, «Кристал Пэлас»)
Лукас Бералдо (€20 млн, ПСЖ)
Габриэл Москардо (€20 млн, ПСЖ)
Артур Вермерен (€18 млн, «Атлетико Мадрид»)
Сириль Нгонж (€18 млн, «Наполи»)
Главные трансферы
Джейдон Санчо
Этой зимой вингер Джейдон Санчо, который в 2021 году был продан за €85 млн из дортмунской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед», вернулся на правах аренды до конца сезона в немецкий клуб.
В этом сезоне 23-летний футболист провел только три матча в чемпионате Англии из-за публичной ссоры с главным тренером Эриком тен Хагом. В начале сентября тренер объяснил отсутствие Санчо в игре с «Арсеналом» (1:3) проблемами в тренировочном процессе, футболист в ответ опубликовал пост в соцсетях, назвав себя козлом отпущения. Впоследствии его отстранили от тренировок с основным составом.
За аренду игрока «Боруссия» заплатит до €7,4 млн (включая бонусы), немецкий клуб также будет платить игроку большую часть его зарплаты в размере €330 тыс. в неделю, пишет Daily Mail.
Тимо Вернер
Немецкий форвард «РБ Лейпцига» Тимо Вернер арендован до конца сезона с правом выкупа за €18 млн в «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне 27-летний игрок сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Нападающий с 2020 по 2022 год выступал в чемпионате Англии в составе «Челси». Тогда лондонский клуб купил Вернера у «РБ Лейпцига» за €53 млн, однако у него не сложилось в АПЛ, и он вернулся в немецкий клуб.
Четвертый англичанин в истории «Баварии»
«Бавария» 11 января объявила о подписании защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера. Контракт 30-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.
Дайер стал лишь четвертым англичанином в истории мюнхенского клуба, который выступал за команду: ранее среди английских футболистов за «Баварию» играли защитник Омар Ричардс, нападающий Гарри Кейн и полузащитник Оуэн Харгривз.
В нынешнем сезоне Дайер провел в составе английской команды четыре матча (198 минут), однако результативными действиями не отметился.
Победитель Лиги чемпионов в «Вест Хэме»
Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс 26 января перешел на правах аренды в «Вест Хэм Юнайтед». Соглашение будет действовать с игроком сборной Англии до конца сезона 2023/24.
Филлипс выступал за «Манчестер Сити» с лета 2022 года, перейдя из «Лидса». Вместе с командой Пепа Гвардиолы он выиграл чемпионат страны, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
18-летний новичок «Манчестер Сити»
Английский «Манчестер Сити» в конце января подписал контракт с футболистом Клаудио Эчеверри из аргентинского «Ривер Плейт». На игрока также претендовали «Челси» и «Барселона».
Договор «Сити» с 18-летним полузащитником рассчитан до июня 2028 года. Однако игрок присоединится к английскому клубу в январе 2025 года. До этого времени он продолжит выступать за «Ривер Плейт» на правах аренды. По данным Transfermarkt, сумма компенсации за Эчеверри составила €14,5 млн.
В 2023 году Эчеверри стал вторым бомбардиром чемпионата мира для игроков до 17 лет, где сборная Аргентины заняла четвертое место. На счету полузащитника пять мячей.
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